Η Καραβάτου μένει ΑΝΤ1 – Τι περιλαμβάνει το νέο συμβόλαιο και πότε επιστρέφει στον αέρα

Enikos Newsroom

Media

Κατερίνα Καραβάτου
Φωτογραφία: Instagram/katerinakaravatou

Με δυναμική επάνοδο στις ζωντανές εκπομπές και με νέο συμβόλαιο κλείνει τη θερινή περίοδο η Κατερίνα Καραβάτου.

Η παρουσία της στο «Καλοκαίρι παρέα» κέρδισε τις εντυπώσεις αλλά και τις μετρήσεις τηλεθέασης, βάζοντας μια ισχυρή βάση για τη συνέχεια. Πριν από το φινάλε, την περασμένη Παρασκευή, ο ΑΝΤ1, σύμφωνα με την Reallife, πρότεινε στην Κ. Καραβάτου την υπογραφή νέου συμβολαίου για να παραμείνει στο δυναμικό του.

Η παρουσιάστρια φέρεται να δέχθηκε πρόταση και από τον Νίκο Κοκλώνη, αλλά αποφάσισε να μείνει στο κανάλι του Αμαρουσίου. Σε έναν από τους βασικούς όρους του νέου συμβολαίου αναφέρεται ότι η Κ. Καραβάτου θα αξιοποιηθεί στο πρόγραμμα του σταθμού από τις αρχές του νέου έτους. Το επικρατέστερο σενάριο θέλει την παρουσιάστρια να αναλαμβάνει νέα εκπομπή στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου από τον προσεχή Ιανουάριο.

08:37 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Εβδομάδα με δυνατές πρεμιέρες στην ΕΡΤ1: Ποιες σειρές αρχίζουν σήμερα

Με δυνατές πρεμιέρες στην ψυχαγωγία και τη μυθοπλασία αρχίζει η νέα εβδομάδα στην ΕΡΤ1. Από τη...
07:24 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Instyle – Μαζί Drive 

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Instyle, μαζί Drive  Instyle Η Andie MacDowell, η Renate Rein...
05:43 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 15/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 15/9/2025.  
19:57 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

«Το Πρωινό»: Πρεμιέρα αύριο σε νέα ώρα, στις 09:00

«Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα είναι η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια για ψυχαγωγία και ε...
