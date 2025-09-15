Η Καραβάτου μένει ΑΝΤ1 – Τι περιλαμβάνει το νέο συμβόλαιο και πότε επιστρέφει στον αέρα

Με δυναμική επάνοδο στις ζωντανές εκπομπές και με νέο συμβόλαιο κλείνει τη θερινή περίοδο η Κατερίνα Καραβάτου.

Η παρουσία της στο «Καλοκαίρι παρέα» κέρδισε τις εντυπώσεις αλλά και τις μετρήσεις τηλεθέασης, βάζοντας μια ισχυρή βάση για τη συνέχεια. Πριν από το φινάλε, την περασμένη Παρασκευή, ο ΑΝΤ1, σύμφωνα με την Reallife, πρότεινε στην Κ. Καραβάτου την υπογραφή νέου συμβολαίου για να παραμείνει στο δυναμικό του.

Η παρουσιάστρια φέρεται να δέχθηκε πρόταση και από τον Νίκο Κοκλώνη, αλλά αποφάσισε να μείνει στο κανάλι του Αμαρουσίου. Σε έναν από τους βασικούς όρους του νέου συμβολαίου αναφέρεται ότι η Κ. Καραβάτου θα αξιοποιηθεί στο πρόγραμμα του σταθμού από τις αρχές του νέου έτους. Το επικρατέστερο σενάριο θέλει την παρουσιάστρια να αναλαμβάνει νέα εκπομπή στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου από τον προσεχή Ιανουάριο.