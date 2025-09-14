Κατερίνα Καραβάτου: Η σπάνια φωτογραφία της κόρης της Αέλιας και το τρυφερό μήνυμα για τα γενέθλιά της – «Σ’ αγαπώ πέρα από εκεί που πάει ο νους»

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα (14/9) για την Κατερίνα Καραβάτου και τον Κρατερό Κατσούλη, καθώς η κόρη τους Αέλια έχει τα γενέθλιά της. Το μεγάλο παιδί της παρουσιάστριας και του ηθοποιού γεννήθηκε το 2011 και γίνεται 14 ετών.

Η αγαπημένη οικοδέσποινα ψυχαγωγικών εκπομπών θέλησε να ευχηθεί στην κόρη της, μέσα από μία πολύ συγκινητική ανάρτηση που έκανε στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Στο post της, η Κατερίνα Καραβάτου κοινοποίησε μία φωτογραφία της 14χρονης Αέλιας. Το στιγμιότυπο αυτό είναι σπάνιο, καθώς η παρουσιάστρια και ο Κρατερός Κατσούλης έχουν επιλέξει να κρατούν τα δύο παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ευτυχισμένη μητέρα έχει γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Αυτό το υπέροχο κορίτσι, η Αέλια μας, γίνεται σήμερα δεκατεσσάρων! Διάλεξε τη μουσική του ποστ (και ενέκρινε τη φωτογραφία). Διάλεξε και μένα για μαμά της και αυτό έχει γεμίσει τη ζωή μου από αγάπη, χαρά, ευθύνη, στιγμές ανεπανάληπτες, στιγμές μαγικές, αγωνίες, εκπλήξεις, γέλια, λατρεία.

Με κάνει καλύτερο άνθρωπο, να προσέχω περισσότερο, να προσπαθώ να βρω λύσεις, να αντιμετωπίζω τη ζωή αλλιώς, να προοδεύω. Όλα αυτά μπορεί και τα κάνει γιατί είναι σοφή από μικρή, η ενσυναίσθηση της είναι απεριόριστη, η καλοσύνη της βαθιά, η ευαισθησία της απύθμενη και η καρδιά της χρυσή. Να ζήσεις αγάπη μου! Να είσαι δυνατή και να υπερασπιστείς τον μοναδικό εαυτό σου με όλους τους τρόπους. Να είσαι γερή και να γνωρίζεις πάντα ότι είσαι σπουδαία! Σ’ αγαπώ πέρα από εκεί που πάει ο νους».