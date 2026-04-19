Θανάσης Πάτρας: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τη σύζυγό του – «Ήταν το χειρότερο από όλα…»

Στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πρωινή ζώνη αλλά και στην περιπέτεια υγείας που πέρασε η σύζυγός του, αναφέρθηκε ο Θανάσης Πάτρας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Σαββατοκύριακο Παρέα».

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε τόσο στις αλλαγές στην εκπομπή όσο και στα επαγγελματικά του σχέδια, ωστόσο η συζήτηση πήρε πιο προσωπική τροπή όταν μίλησε για όσα βίωσε το τελευταίο διάστημα.

Οι σκέψεις για την τηλεόραση και το μέλλον

Αρχικά, αναφέρθηκε στην πορεία της εκπομπής και τα επόμενα επαγγελματικά βήματά του, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Συνεχίζει η παρέα, όλα καλά. Βγήκαμε λίγο από την ρουτίνα μας που ήταν δύσκολη στην αρχή, αλλά είμαστε πολύ καλά. Μας ακολούθησε ο κόσμος και εύχομαι να γίνουμε περισσότεροι. Ο Νίκος Μουτσινάς είναι μια χαρά και ο Πέτρος που είχα πάει και στο πρώτο επεισόδιο, είναι ωραίο, κάτι διαφορετικό και καινούργιο.

Μου αρέσει ο Εκατομμυριούχος, ο 1% Club. Το Deal δεν είμαι τόσο της επιλογής, είμαι των γνώσεων. Είμαστε επαγγελματίες, αν μου πει το κανάλι να κάνω πρωινό και είναι οι προϋποθέσεις καλές, θα μπω στη διαδικασία να το κάνω αν δεν έχω επιλογές. Αν έχω πέντε επιλογές, θα διαλέξω αυτές και θα κάνω αυτό που μου αρέσει», είπε ακόμη.

«Ήταν το χειρότερο από όλα»

Ο Θανάσης Πάτρας μίλησε και για την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας όσα βίωσε το τελευταίο χρονικό διάστημα, λόγω της περιπέτειας υγείας με την οποία βρέθηκε αντιμέτωπη η σύζυγός του.

«Η Κατερίνα είναι η αγάπη μου. Και αυτό τα λέει όλα. Είναι το άλλο μου μισό. Όταν έρχεται μια ώρα που ο άνθρωπός σου αντιμετωπίζει μια μεγάλη δυσκολία, και ξέρεις ότι είναι δύσκολο να αντέξεις χωρίς την βοήθειά του και την παρουσία του, προφανώς κλονίζεσαι και λες “καλύτερα να το πέρναγα εγώ παρά εκείνη”.

Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος αυτή για εμένα. Αυτό ήταν το κερασάκι, ήταν το χειρότερο από όλα. Εκεί που δεν περιμένεις να σου έρθει κάτι τόσο τρομερό και δύσκολο, έρχεται κι αυτό και σηκώνεις τα χέρια ψηλά».