Άννα Βίσση: Πάνω από 60.000 θεατές την αποθέωσαν στο Καλλιμάρμαρο – Τα δάκρυα συγκίνησης και το φιλί με τον Καρβέλα 

Πάνω από 60 χιλιάδες θεατές βρέθηκαν στο Καλλιμάρμαρο το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να παρακολουθήσουν την μεγαλειώδη συναυλία της Άννας Βίσση. Η σπουδαία τραγουδίστρια για ακόμα μία χρόνια έδωσε ραντεβού με τους θαυμαστές της στο Παναθηναϊκό Στάδιο, αποδεικνύοντας πως είναι η απόλυτη Ελληνίδα σταρ.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια εμφανίστηκε στην ειδική σκηνή που είχε στηθεί στο αρχαίο ελληνικό στάδιο, φορώντας μία εντυπωσιακή δημιουργία γνωστού οίκου μόδας και έχοντας τα μαλλιά της λυτά, έτσι ακριβώς όπως την έχει αγαπήσει το κοινό της.

Η Άννα Βίσση ξεκίνησε την μουσική βραδιά με την μεγάλη επιτυχία της «Σε περίπτωση που», με τους δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές της που βρίσκονταν στο Καλλιμάρμαρο, να τραγουδούν ενθουσιασμένοι μαζί της το κομμάτι.

Τα δάκρυα συγκίνησης και τα λόγια καρδιάς για τον Νίκο Καρβέλα

Κατά τη διάρκεια της μεγάλης της συναυλίας στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο, η Άννα Βίσση μοιράστηκε με το κοινό της συγκινητικά λόγια για τη σχέση της με τη μουσική, αλλά και με τον Νίκο Καρβέλα.

Η Άννα Βίσση αποκάλυψε αρχικά ότι το προηγούμενο βράδυ δεν είχε κοιμηθεί καλά λόγω του άγχους της για τη χθεσινή συναυλία.

«Το προηγούμενο βράδυ, πριν κοιμηθώ – που δεν κοιμήθηκα και πάρα πολύ απ’ το άγχος μου – διάβαζα τα μηνύματά σας. Τα διαβάζω, μην νομίζετε.., όσο χρόνο έχω. Με ενδιαφέρει τι λέτε, με ενδιαφέρει πώς αισθάνεστε, με ενδιαφέρει πώς περνάνε τα τραγούδια μου μέσα στη ζωή σας, στο μυαλό σας. Τραγούδια που εγώ τραγουδάω και εκείνος γράφει», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια διάβασε ένα προσωπικό κείμενο, όπως είπε, «σαν ένα γράμμα προς τον εαυτό μου, για να μην πω λιγότερα απ’ αυτά που θέλω να πω».

«Αναρωτιέμαι πολλές ώρες ποια είμαι. Νομίζω ότι ο καθένας μας αναρωτιέται ποιος είναι και ποτέ δεν απαντιέται αυτό. Όλη μου η ζωή ήταν και θα είναι, μέχρι τέλους, η καρμική σχέση μου με τη μουσική. Εδώ και τρεις ώρες, παραπάνω μάλλον, ερμηνεύω τραγούδια που έγραψε εκείνος, που είχα την τύχη να γνωρίσω το 1973, όταν ήρθαμε από την Κύπρο στην Αθήνα».

Η τραγουδίστρια δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη μακρόχρονη πορεία της με τον Νίκο Καρβέλα: «Η ζωή μας από τότε κοινή στο πάντα. Ιδέες, σκέψεις, σχέδια, οράματα, απογοητεύσεις και χαρές. Ή ακόμα και λάθη που οδηγούσαν στα σωστά πάντα. Κοιτώντας μπροστά. Η εξέλιξη, ο αυθορμητισμός, το χιούμορ και το γούστο μας στη μουσική, πάντα οι οδηγοί μας. Ο καθένας με το δικό του ταλέντο, διαφορετικό, ευτυχώς… Εκείνος έγραφε κι εγώ ερμήνευα. Μαζί ονειρευόμασταν και συνεχίζουμε ακόμα».

Κλείνοντας την ομιλία της, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της. «Δεν μπορώ να τον βλέπω απλά να κάθεται σε αυτό το σκαμνί. Θέλω να τον φέρω εδώ. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε», είπε.

Το φιλί επί σκηνής, που «ξεσήκωσε» το Καλλιμάρμαρο

Ο Νίκος Καρβέλας ανέβηκε στη σκηνή, λίγο μετά τη συγκινητική αναφορά της Άννας Βίσση και καταχειροκροτήθηκε.

Η στιγμή ήταν φορτισμένη. Ο δημιουργός που έχει χαρίσει δεκάδες διαχρονικές επιτυχίες, βρέθηκε ξανά μπροστά σε χιλιάδες θεατές και ερμήνευσε ένα από τα τραγούδια που κουβαλούν όλη την αλήθεια και την ευαισθησία του.

Με τη χαρακτηριστική του φωνή, ο Νίκος Καρβέλας τραγούδησε και αφιέρωσε το κομμάτι «Μη μου πάθεις τίποτα», προσαρμόζοντας τους στίχους στην περίσταση: «Σ’ ένα κόσμο που δε θα υπάρχεις μέσα εσύ, Αννούλα μου μοναδική, δε θ’ άντεχα να ζήσω, μη μου πάθεις τίποτα».

Το κοινό ακολούθησε κάθε λέξη, με πολλούς να δακρύζουν και άλλους να τραγουδούν δυνατά μαζί του, σε μια ατμόσφαιρα που έμοιαζε να «παγώνει τον χρόνο». Η ένταση της στιγμής κορυφώθηκε όταν ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση μοιράστηκαν ένα συγκινητικό φιλί στη σκηνή, αφήνοντας το πλήθος άφωνο.

Η εικόνα της Άννας Βίσση να παρακολουθεί συγκινημένη, μαζί με το πλήθος να τον χειροκροτεί όρθιο, ήταν μια από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Δείτε βίντεο: