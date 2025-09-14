Τήνος: Νοίκιαζαν σπίτι σε νηπιαγωγό από Δευτέρα έως Παρασκευή – «Το Σαββατοκύριακο αξιοποιείται τουριστικά»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τήνος: Νοίκιαζαν σπίτι σε νηπιαγωγό από Δευτέρα έως Παρασκευή – «Το Σαββατοκύριακο αξιοποιείται τουριστικά»

Ο διορισμός ενός εκπαιδευτικού σε κάποια από τα νησιά της χώρας συνιστά από μόνος του μία πρόκληση. Διορισμένη νηπιαγωγός παραδέχεται ότι έκανε συμφωνία στην Τήνο με ιδιοκτήτη διαμερίσματος, να φεύγει το Σαββατοκύριακο από αυτό, για να μένουν τουρίστες.

«Αυτή την στιγμή φιλοξενούμαι. Ήταν μια συμφωνία που έγινε κατ’ ανάγκη, διαφορετικά το σπίτι θα ήταν διαθέσιμο τέλη Σεπτεμβρίου. Από μεριάς τους και οι ντόπιοι κάνουν ό,τι μπορούν. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει κάποια κρατική μέριμνα» ανέφερε η νηπιαγωγός μιλώντας στο Open.

Σε ερώτηση για το πού διατίθεται το σπίτι το Σαββατοκύριακο, η ίδια απάντησε ότι αυτό: «αξιοποιείται τουριστικά».

Η ίδια συμπλήρωσε ακόμη ότι: «Για τον Σεπτέμβριο, 2 Σαββατοκύριακα ήταν κλεισμένο το σπίτι από πριν και προκειμένου να το έχω από τον Σεπτέμβριο και όχι από τον Οκτώβριο χρειαζόταν τα 2 Σαββατοκύριακα να φύγω. Το συμβόλαιο με αυτό το σπίτι είναι μέχρι 30 Ιουνίου».

Σημειώνεται ότι η νηπιαγωγός, όπως λέει, πέρυσι διορίστηκε στην Σύρο και ενημερώθηκε για την μεταφορά της στην Τήνο στα τέλη Μάϊου, ενώ επεσήμανε ακόμη, μεταξύ άλλων, ότι τα ενοίκια στις Κυκλάδες κυμαίνονται γύρω στα 450 ευρώ.

 

