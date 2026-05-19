Άνω Λιόσια: Καρέ – καρέ αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμό Ρομά – 17 συλλήψεις

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΟΠΚΕ
Αστυνομικοί του ελληνικού FBI, της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας πραγματοποίησαν επιχείρηση σε καταυλισμό στα Άνω Λιόσια.

Παράλληλα περιπολικά της Άμεσης Δράστης, μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ και ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ, κατόπτευαν τα σημεία ελέγχου, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των συναδέλφων τους, ενώ από αέρος πετούσαν drones.

«Το drone θα πετάει για να έχουμε εικόνα από παντού μήπως βγει κάποιος περιμετρικά ή να προσπαθήσει να φύγει ή να μας κάνει κάποιο κακό σε εμάς», δήλωσε στο ΕΡΤnews, o Κωνσταντίνος Παχής, ταξίαρχος – επιχειρησιακός διευθυντής Δυτικής Αττικής, που ήταν ο επικεφαλής της επιχείρησης.

Οι αστυνομικοί είχαν παραταχθεί από τα ξημερώματα και αφού έλαβαν οδηγίες από τον ταξίαρχο για το πώς θα πραγματοποιηθεί η αστυνομική επιχείρηση, πραγματοποίησαν την έφοδο.

Η κάμερα του ΕΡΤnews κατέγραψε αποκλειστικά την επιχείρηση. Με αλεξίσφαιρα γιλέκα, ασπίδες και όπλα στα χέρια, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε συγκεκριμένο σπίτι, όπου γνώριζαν ότι υπήρχε κρυμμένος οπλισμός. Μάλιστα εντόπισαν μια καραμπίνα επιμελώς κρυμμένη και προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του σπιτιού.

Καταγράφηκε επίσης ομάδα ατόμων να προβάλει αντίσταση στους αστυνομικούς. Ένας από τους παρευρισκόμενους μάλιστα εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του ναρκωτικές ουσίες κρυμμένες σε πακέτο τσιγάρων.

Μάλιστα όπως φαίνεται στα πλάνα, γυναίκα αστυνομικός κατά τη διάρκεια ερευνών εντόπισε σε αυλή κρυμμένη πίσω από ρόδες και τυλιγμένη με ρούχα και αλουμινόχαρτο μια καραμπίνα.

Όπως εξήγησε, η Ευσταθία Βρατσίστα, αστυνόμος Β’ – διοικητής Α.Τ Μάνδρας – Ειδυλλίας, εκτός από τη συμμετοχή της στην επιχείρηση έχει και ως ρόλο «να απασχολεί τα παιδιά που υπάρχουν στους καταυλισμούς για να μην αντιλαμβάνονται αν κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο έχει προβεί σε εγκληματική ενέργεια ή κάποια σύλληψη να μην είναι μπροστά».

Οι αστυνομικοί σε συνεργασία με τα κλιμάκια του ΔΕΔΗΕ εντόπισαν επίσης εκτεθειμένα καλώδια που κρέμονταν στον αέρα με αυτοσχέδιες συνδέσεις, κρυμμένα πίσω από αναρριχώμενα φυτά. Βρέθηκε καλώδιο εμπορίου μήκους 1.250 μέτρων που συνδέονταν απευθείας με το δίκτυο της ΔΕΗ και 17 άτομα συνελήφθησαν για ρευματοκλοπή. Συνεργεία της ΔΕΔΗΕ με γερανούς προχώρησαν σε ρευματοδιακοπές, αφαιρώντας καλώδια πολλών μέτρων.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν δύο όπλα και ναρκωτικά, ενώ βεβαιώθηκαν και 26 κλήσεις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. Τα όπλα θα ερευνηθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για να διαπιστωθεί αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλη παράνομη ενέργεια.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του ελληνικού FBI, της ΟΠΚΕ, της Ο.Π.Δ.Ι, της Ο.Ε.Π.Τ.Α., της τροχαίας, των ΜΑΤ, και της ασφάλειας. Σε 40 σπίτια δεν εντοπίστηκαν οι ιδιοκτήτες.

«Από την αρχή του έτους έχουμε κάνει 22 επιχειρήσεις και πέρυσι είχαμε κάνει τουλάχιστον 47. Με εντολή του αρχηγού μας προσπαθούμε να βάλουμε τάξη σε καταυλισμούς και γενικά που υπάρχει μεγαλύτερη εγκληματικότητα», είπε ακόμα ο κ. Παχής.

