Περιστέρι: Δύο τραυματίες σε συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων την Πρωτομαγιά

Άλλο ένα επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε, αυτή τη φορά στο Περιστέρι.

Το επεισόδιο συνέβη περίπου στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής (01/05), όταν περίπου 10 νεαροί, στην πλειονότητά τους ανήλικοι, συνεπλάκησαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην οδό Αϊδινίου. Δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο ήταν ηλικίας περίπου 15 ετών. Στους δύο τραυματίες προτάθηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, αλλά οι ίδιοι αρνήθηκαν κι έτσι είναι άγνωστο εάν τελικά πήγαν με ίδια μέσα ή όχι. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό των νεαρών που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Σημειώνεται ότι στο σημείο όπου έγινε το επεισόδιο υπάρχουν καταστήματα, με τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους να εμφανίζονται φοβισμένοι από το περιστατικό.