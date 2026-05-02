ΗΠΑ: 48 πλοία άλλαξαν κατεύθυνση λόγω ναυτικού αποκλεισμού

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Anadolu
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι συνολικά 48 πλοία έχουν ανακατευθυνθεί τις τελευταίες 20 ημέρες, στο πλαίσιο της επιβολής ναυτικού αποκλεισμού που αφορά τη θαλάσσια κίνηση από και προς το Ιράν, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος σε σχέση με προηγούμενη εκτίμηση, όταν είχαν αναφερθεί 44 πλοία, γεγονός που καταδεικνύει τη σταδιακή εντατικοποίηση των ελέγχων.

Σε ισχύ από τα μέσα Απριλίου

Ο αποκλεισμός τέθηκε σε εφαρμογή στις 13 Απριλίου, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση εκεχειρίας, και στοχεύει την ιρανική ναυτιλιακή δραστηριότητα.

Η κίνηση αυτή αποτελεί απάντηση στους περιορισμούς που έχει επιβάλει η Τεχεράνη στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, στο πλαίσιο της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Κλιμάκωση στην περιοχή

Η ανακατεύθυνση των πλοίων υπογραμμίζει την ένταση που επικρατεί σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του εμπορίου πετρελαίου και ενεργειακών προϊόντων.

Η κατάσταση δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στη διεθνή ναυσιπλοΐα και ενισχύει τις ανησυχίες για περαιτέρω επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή αγορά.

