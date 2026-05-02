Παναιτωλικός – Κηφισιά 0-1: Διπλό παραμονής για την ομάδα του Λέτο

Διπλό παραμονής για την Κηφισιά, η οποία επικράτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της του Παναιτωλικού με 0-1 στο Αγρίνιο για την 6η Αγωνιστική των Play Out 9-14.

Η εκτός έδρας νίκη της Κηφισιάς έστειλε στους «επτά ουρανούς» την ομάδα των Βορείων Προαστίων, καθώς ουσιαστικά «κλείδωσε» την παρουσία της στη μεγάλη κατηγορία και για την επόμενη σεζόν, αλλά και σε βαθύ προβληματισμό τον «Τίτορμο».

Το μοναδικό γκολ σημείωσε με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 63ο λεπτό ο Χόρχε Πόμπο. Σε ένα ματς με λιγοστές ευκαιρίες μπροστά στις δυο εστίες, η εσχάτη των ποινών δόθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR, με την Κηφισιά να παίρνει το «τρίποντο» και τους φίλους του Παναιτωλικού να ξεσπούν σε έντονες αποδοκιμασίες προς όλους.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με διάθεση να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αλλά τα «καναρίνια» ήταν αυτά που απείλησαν πρώτα. Σε ενέργεια από τα αριστερά, ο Εστέμπαν Μανρίκε με προβολή και προ του Μόισες Ραμίρες γύρισε την μπάλα πάνω στη γραμμή, με τον Άλεξ Πέτκοφ να προλαβαίνει την ύστατη στιγμή τον Γιουσούφ Μπάτζι.

Πέντε λεπτά αργότερα, με κεφαλιά ο Βούλγαρος στόπερ της Κηφισιάς, έπειτα από εκτέλεση φάουλ, νίκησε τον Γεβγένι Κουτσερένκο, ωστόσο βοηθός και VAR (Παναγιώτης Κουκουλάς, Άγγελος Ευαγγέλου) συμφώνησαν για οφσάιντ.

Στο 27’ ήταν η σειρά του Χρήστου Σιέλη να απειλήσει, αλλά η κεφαλιά του μετά το κόρνερ του Αλεξάντρου Ματσάν πέρασε έξω. Η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου μέρους, ήταν μια ενέργεια του Ζέρσον Σόουζα, ο οποίος σούταρε πάνω από τα δοκάρια δοκιμάζοντας το αριστερό του από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Πιο σημαντικό στοιχείο, οι αποδοκιμασίες των φίλων του Παναιτωλικού στους παίκτες του Γιάννη Αναστασίου καθώς έφευγαν προς τα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Χωρίς, όμως, να αλλάξουν πολλά πράγματα. Μάλιστα, με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, από το VAR κάλεσαν τον Τάσο Παπαπέτρου για μαρκάρισμα του Σιέλη στον Μπένι, έπειτα από ωραία αντεπίθεση των παικτών του Σεμπάστιαν Λέτο. Αρχικά ο Αθηναίος διαιτητής έδειξε κόρνερ αλλά μετά από on field review, το κόρνερ μετατράπηκε σε πέναλτι. Το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Πόμπο, παρά την καλή προσπάθεια του Κουτσερένκο.

Ακολούθησαν οι κινήσεις από τους δυο πάγκους χωρίς όμως να διαφοροποιηθεί ιδιαίτερα το σκηνικό. Μπαίνοντας στις καθυστερήσεις, η Κηφισιά είχε διπλή ευκαιρία να «κλειδώσει» τη νίκη της. Ο Κουτσερένκο, όμως, απέκρουσε στη δεξιά του γωνία το σουτ του Μιγκέλ Ταβάρες ενώ το διαγώνιο του Δημήτρη Θεοδωρίδη πέρασε άουτ.

Το 0-1 έμεινε μέχρι τέλους, με την Κηφισιά να πανηγυρίζει την πρώτη της νίκη επί του Παναιτωλικού στις συναντήσεις των δυο ομάδων μετά από έξι αποτυχημένες προσπάθειες (τρεις νίκες για τα «καναρίνια» και ισάριθμες ισοπαλίες).

Παράλληλα, η ομάδα του Λέτο έφτασε τους 34 βαθμούς, ξεφεύγοντας – προς ώρας – εννέα ολόκληρους από την επικίνδυνη ζώνη. Παράλληλα, βύθισε τον Παναιτωλικό στην εσωστρέφεια, αφού με τους 31 η ομάδα του Αναστασίου δεν μπορεί να αισθάνεται μεγάλη σιγουριά.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Άλεξιτς, Μανρίκε, Σιέλης, Ζίβκοβιτς, Μπουχαλάκης, Γκράναθ – Χριστόπουλος, Εμπό, Πόκορνι.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (90’+1’ Μίχαλακ), Γκράναθ, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης (72’ Λομπάτο), Εστέμπαν, Ματσάν, Ρόσα (85’ Γκαρσία), Άλεξιτς (72’ Σμυρλής), Μπάτζι (46’ Αγκίρε).

ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πέτκοφ, Πόμπο (90’+1’ Μποτία), Αντόνισε, Μπένι (84’ Ταβάρες), Σόουζα Ζέρσον (74’ Αμανί), Εμπό, Κονατέ, Πόκορνι, Χριστόπουλος (84’ Θεοδωρίδης), Λαρουσί.

*Πριν τη σέντρα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του άλλοτε παίκτη του Παναιτωλικού και της ΑΕΚ, Διονύση Τσάμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ