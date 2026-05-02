Formula 1: Πέθανε ο θρύλος και Παραολυμπιονίκης Άλεξ Ζανάρντι, σε ηλικία 59 ετών

Enikos Newsroom

Αθλητισμός

Άλεξ Ζανάρντι

Ο πρώην οδηγός της Formula 1, Άλεξ Ζανάρντι, ο οποίος έχασε και τα δύο πόδια του σε ένα αγωνιστικό ατύχημα και στη συνέχεια κέρδισε χρυσά Παραολυμπιακά μετάλλια, πέθανε σε ηλικία 59 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα (02/05) η οικογένειά του.

Ο Ζανάρντι, γεννημένος στην Μπολόνια, έκανε το ντεμπούτο του στην F1 το 1991 και αργότερα σημείωσε επιτυχία στο πρωτάθλημα CART στις Ηνωμένες Πολιτείες, κερδίζοντας δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα το 1997 και το 1998.

Η ζωή του πήρε μια δραματική τροπή τον Σεπτέμβριο του 2001, όταν ενεπλάκη σε ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα CART στη Γερμανία, που οδήγησε στον ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών.

Ο Ζανάρντι αρνήθηκε να τερματίσει την αθλητική του καριέρα και αντ’ αυτού στράφηκε στην παρα-ποδηλασία, καθιστώντας τον έναν από τους πιο επιτυχημένους Παραολυμπιακούς αθλητές της Ιταλίας. Κέρδισε τέσσερα χρυσά μετάλλια και δύο ασημένια μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και του Ρίο το 2016.

«Με βαθιά θλίψη η οικογένεια ανακοινώνει τον θάνατο του Ζανάρντι, ο οποίος συνέβη ξαφνικά χθες το βράδυ, 1η Μαΐου», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της. «Ο Άλεξ απεβίωσε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από την αγάπη της οικογένειας και των φίλων του. Η οικογένεια θα ήθελε να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες της σε όλους όσους δείχνουν την υποστήριξή τους αυτή τη στιγμή και ζητά να γίνει σεβαστή η θλίψη και η ιδιωτικότητά τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πένθους».

Ο Ζανάρντι κατέκτησε επίσης πολλαπλούς τίτλους παγκόσμιου πρωταθλήματος στην παρα-ποδηλασία και έγινε ένας ισχυρός υποστηρικτής των αθλητών με αναπηρίες.

Η ζωή του δέχτηκε ένα ακόμη πλήγμα το 2020, όταν τραυματίστηκε σοβαρά αφού χτυπήθηκε από φορτηγό ενώ αγωνιζόταν σε φιλανθρωπικό αγώνα παρα-ποδηλασίας στην Τοσκάνη. Υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι και πέρασε χρόνια υποβάλλοντας σε θεραπεία.

