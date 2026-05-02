Σάμος: Καταδίωξη ταχυπλόου από το Λιμενικό – Περισυνελέγησαν 14 μετανάστες, συνελήφθη 24χρονος διακινητής

Enikos Newsroom

Κοινωνία

λιμενικό

Καταδίωξη ταχύπλοου σκάφους σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (01/05), στη Σάμο, που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός διακινητή και τον εντοπισμό 14 μεταναστών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, τις πρωινές ώρες χθες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Σάμου για ύποπτο ταχύπλοο σκάφος με μετανάστες, το οποίο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις βορειοανατολικές ακτές του νησιού.

Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού που βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, έσπευσε στην περιοχή και εντόπισε το σκάφος, επιχειρώντας την ακινητοποίησή του με χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων.

Ο χειριστής του ταχυπλόου δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το σκάφος προσάραξε στο Ακρωτήριο Πράσου, όπου αποβιβάστηκαν οι επιβαίνοντες.

Στην ευρύτερη χερσαία περιοχή, στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου εντόπισαν συνολικά 14 μετανάστες, εκ των οποίων 3 άνδρες, 8 γυναίκες και 3 ανήλικοι. Οι ίδιοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου.

Κατά την προανακριτική διαδικασία, οι υπόλοιποι επιβαίνοντες αναγνώρισαν έναν 24χρονο, υπήκοο Αζερμπαϊτζάν, ως τον διακινητή τους. Ο άνδρας συνελήφθη και κατηγορείται για παράνομη είσοδο στη χώρα, διακίνηση υπηκόων τρίτων χωρών κατά συρροή και με σκοπό το κέρδος, καθώς και για απείθεια.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των αλλοδαπών, για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα κατέβαλαν σε κύκλωμα διακίνησης το ποσό των 5.000 ευρώ ο καθένας. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, το Λιμεναρχείο Σάμου προχώρησε στην κατάσχεση κινητού τηλεφώνου που βρέθηκε στην κατοχή του συλληφθέντος.

14:39 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

14:22 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

13:41 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

12:47 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

