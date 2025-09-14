Κουτσούμπας: «Μεγαλώνει ο κίνδυνος ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου – Μακριά από αυτό το μακελειό

Enikos Newsroom

πολιτική

Κουτσούμπας

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας παρευρέθηκε την Παρασκευή στις εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» στη Λιβαδειά όπου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση σαν λαός, σαν χώρα. Απαιτείται η μέγιστη δυνατή ετοιμότητα και κινητοποίηση, γιατί έρχονται συνεχώς νέα αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα από την κυβέρνηση, με πρώτο αυτό το τερατούργημα, τον νόμο για τις 13 ώρες δουλειάς που εξοντώνει τον άνθρωπο, τους νέους, τους εργαζόμενους.

Και βέβαια, ταυτόχρονα, χρειάζεται αγώνας για αυξήσεις στους μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για μέτρα ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους δουλειάς και να σταματήσει η μεγάλη φοροληστεία του λαϊκού εισοδήματος.

Ταυτόχρονα πρέπει να σταματήσουν οι επεμβάσεις, οι πολεμικές συγκρούσεις και παλεύουμε η κυβέρνηση, η Ελλάδα να μην εμπλακεί άλλο σ’ αυτό το πολεμικό μακελειό που γίνεται στην γειτονιά μας. Χτες, ήδη το ΝΑΤΟ αποφάσισε για τα κράτη-μέλη του, να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στα σύνορα της Ανατολικής Ευρώπης με την Ρωσία, που σημαίνει ότι μεγαλώνει ο κίνδυνος ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου.

Μακριά από αυτό το μακελειό! Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να μιλήσει και θα μιλήσει».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, εξέφρασε την ανησυχία του για την δύσκολη φάση που διανύει η χώρα, όπως είπε, τονίζοντας την ανάγκη για ετοιμότητα και κινητοποίηση ενάντια στα αντεργατικά μέτρα και για την αποφυγή εμπλοκής της Ελλάδας σε πολεμικές συγκρούσεις, με τον κίνδυνο ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου να αυξάνεται.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Γιατί πετάει το μάτι μου;» – Ποιες μπορεί να είναι οι πιθανές αιτίες

«Στα 75 μου κατάφερα να μετατρέψω το 50% του βάρους μου σε μυϊκή μάζα» – Οι 3 συμβουλές της για να το καταφέρετε και εσείς

Μητσοτάκης: 10 παραδείγματα για τις φορολογικές ελαφρύνσεις στους μισθούς

Υδρογονάνθρακες: Αλλάζει σελίδα η Κρήτη – Πιθανοί πόροι 200 δισ. κυβικά μέτρα στο Ιόνιο

Υποχρεωτική ενημέρωση ασφαλείας από την Microsoft – Όλοι οι χρήστες Windows 10 πρέπει να δράσουν άμεσα

Αξιωματικός του Ναυτικού των ΗΠΑ ισχυρείζεται ότι είδε πολλαπλά UFO σε ένα βράδυ και αποκαλύπτει τι πραγματικά συνέβη
περισσότερα
10:31 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το σχέδιο που υλοποιούμε αυξάνει το εισόδημα όλων – 10 παραδείγματα για τις φορολογικές ελαφρύνσεις

Οι σημαντικές εξελίξεις στα ενεργειακά ζητήματα με την κατάθεση προσφοράς από τη Chevron, τα μ...
09:27 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Κυβερνητικές πηγές κατά Ανδρουλάκη: Επανέφερε τις αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος με «πράσινα λεφτόδεντρα» και «ακάλυπτες» υποσχέσεις

Για ακοστολόγητες προτάσεις και ανεύθυνες υποσχέσεις κατηγορούν κυβερνητικές πηγές τον πρόεδρο...
22:28 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: Οι εκλογές είναι μονόδρομος και το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη εναλλακτική επιλογή – Το κυβερνητικό πρόγραμμα για οικονομία, κράτος και κοινωνία

«Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το μόνο κόμμα που μπορεί να τη φέρει είναι το ΠΑΣΟΚ, ...
19:59 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΕΘ: Δείτε LIVE την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη

Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής παρουσιάζει ο πρόεδρος του κόμματος και α...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος