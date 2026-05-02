Ίαν Σομερχάλντερ: Τα χρέη άνω των 10 εκατ. δολαρίων που απομάκρυναν από την υποκριτική τον «Damon» από το Vampire Diaries – Η συγκλονιστική εξομολόγηση

Ο Ίαν Σομερχάλντερ, γνωστός παγκοσμίως από τον ρόλο του Damon Salvatore στη δημοφιλή σειρά The Vampire Diaries, αποκάλυψε ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με χρέη που ξεπερνούσαν τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Ο ηθοποιός ανέφερε ότι η δύσκολη οικονομική κατάσταση άλλαξε δραστικά την πορεία της ζωής και της καριέρας του.

Σε συνέντευξή του στο E! News, ο Σομερχάλντερ δήλωσε ότι η «οικονομική αναστάτωση» αποτέλεσε βασικό λόγο για την απόφασή του να απομακρυνθεί από την υποκριτική, παρά την ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία του στο Χόλιγουντ. Ο ηθοποιός έγινε αρχικά γνωστός μέσα από τον ρόλο του Boone Carlyle στη σειρά Lost, ενώ η μεγάλη αναγνωρισιμότητα ήρθε με το The Vampire Diaries, στο οποίο πρωταγωνίστησε και στις οκτώ σεζόν.

Η απόφαση να απομακρυνθεί από την υποκριτική

«Αποσύρθηκα από την υποκριτική πριν από επτά χρόνια», δήλωσε ο Ίαν Σομερχάλντερ, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο Beverage Forum, στο Manhattan Beach. Ο ίδιος εξήγησε ότι άφησε πίσω του μια ιδιαίτερα επικερδή καριέρα, λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που προέκυψαν από επιχειρηματική δραστηριότητα και, όπως ανέφερε, από υπόθεση απάτης.

«Εξαιτίας οικονομικής αναστάτωσης που προκλήθηκε επειδή δημιούργησα μια επιχείρηση χωρίς να τη στήσω σωστά και λόγω απάτης, εγώ και η σύζυγός μου βρεθήκαμε με χρέη οκταψήφιου ύψους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός. Όπως πρόσθεσε, η αποπληρωμή των χρεών ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το ζευγάρι αναγκάστηκε να πουλήσει ακόμη και περιουσιακά στοιχεία.

Οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και το τέλος ενός κεφαλαίου

«Η Nikki κι εγώ τα καταφέραμε. Εκείνη ουσιαστικά διαπραγματεύτηκε για να βγούμε από αυτή τη συμφωνία, αλλά αναγκαστήκαμε να πουλήσουμε σπίτια, πίνακες, αυτοκίνητα, ρολόγια -τα πάντα», σημείωσε ο Σομερχάλντερ.

Ο ηθοποιός αποσύρθηκε από την υποκριτική μετά την ακύρωση της σειράς V Wars του Netflix, το 2020. Σε μεταγενέστερη δήλωσή του στο People, ο ίδιος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι μια επιστροφή στο Χόλιγουντ είναι πλέον απίθανη, χαρακτηρίζοντας αυτό το κεφάλαιο της ζωής του «παρελθόν».