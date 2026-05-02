Ιωάννης Μελισσανίδης: Το ότι υπερασπίστηκα τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ήταν κάτι αυτονόητο

Για την δημοσιότητα που έλαβε μετά το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο, μίλησε ο Ιωάννης Μελισσανίδης κατά την διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και την Ελένη Μουστάκη.

«Η δημοσιότητα στη ζωή μου ήρθε όταν ήμουν 18-19 ετών, μετά το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο», είπε αρχικά ο Ιωάννης Μελισσανίδης.

Ο Ιωάννης Μελισσανίδης είπε στη συνέχεια: «Οι αθλητές δεν επιδιώκουμε τη δημοσιότητα, η σκληρή δουλειά μας δίνει δημόσιο βήμα. Το περιβάλλον μου με βοήθησε να είμαι γειωμένος. Ο πρωταθλητισμός είναι μια σκληρή συνθήκη και να την είχα ψωνίσει, μαγκιά μου».

Παράλληλα ανέφερε: «Είναι μεγάλη μου τιμή που επιλέχθηκα από την ευρωπαϊκή επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως ambassador. Έχω ζήσει τη ρητορική μίσους και ως αθλητής και ως δημόσιο πρόσωπο, αλλά δεν με ακουμπάει. Πάντα λέω στα παιδιά ότι… δεν μάσησα, τους μάσησα. Το ότι υπερασπίστηκα τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ήταν κάτι αυτονόητο».