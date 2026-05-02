Ιωάννης Μελισσανίδης: Το ότι υπερασπίστηκα τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ήταν κάτι αυτονόητο

Enikos Newsroom

Lifestyle

Μελισσανίδης

Για την δημοσιότητα που έλαβε μετά το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο, μίλησε ο Ιωάννης Μελισσανίδης κατά την διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και την Ελένη Μουστάκη.

«Η δημοσιότητα στη ζωή μου ήρθε όταν ήμουν 18-19 ετών, μετά το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο», είπε αρχικά ο Ιωάννης Μελισσανίδης.

Ο Ιωάννης Μελισσανίδης είπε στη συνέχεια: «Οι αθλητές δεν επιδιώκουμε τη δημοσιότητα, η σκληρή δουλειά μας δίνει δημόσιο βήμα. Το περιβάλλον μου με βοήθησε να είμαι γειωμένος. Ο πρωταθλητισμός είναι μια σκληρή συνθήκη και να την είχα ψωνίσει, μαγκιά μου».

Παράλληλα ανέφερε: «Είναι μεγάλη μου τιμή που επιλέχθηκα από την ευρωπαϊκή επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως ambassador. Έχω ζήσει τη ρητορική μίσους και ως αθλητής και ως δημόσιο πρόσωπο, αλλά δεν με ακουμπάει. Πάντα λέω στα παιδιά ότι… δεν μάσησα, τους μάσησα. Το ότι υπερασπίστηκα τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ήταν κάτι αυτονόητο».

«Δεν ήταν απλώς πόνος στη μέση»: Η συγκλονιστική μαρτυρία της Άννας-Μαρίας Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδ...

Ίλιγγος: Τι είναι και τι μπορεί να τον προκαλεί – Πότε μπορεί να συνδέεται με ημικρανία και έλλειψη βιταμινών

Λιμενικός «κόμβος» αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων πίσω από τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο

Από την ανάκαμψη στην παραγωγικότητα για υψηλότερους μισθούς: Η επόμενη «μάχη» της οικονομίας – Νέα εργαλειοθήκη μεταρρυθμί...

Κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό αποκαλύπτει ότι η AI «πλημμυρίζει» τον ακαδημαϊκό χώρο με εργασίες χαμηλότερης ποιότητας

Συνεχίζονται οι κυβερνοεπιθέσεις μέσω κωδικών πρόσβασης – Εκλάπησαν 2,8 δισ. διαπιστευτήρια
περισσότερα
11:19 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Σήμερα η πρώτη τεχνική πρόβα του Akyla στη Βιέννη – «Πιστεύω ότι έφτασε η στιγμή του» λέει η αδελφή του

Η αδελφή του Akyla, που εκπροσωπεί την χώρα μας στη Eurovision 2026, Ελένη Καλανίδου – Ακριτίδ...
10:42 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Ίαν Σομερχάλντερ: Τα χρέη άνω των 10 εκατ. δολαρίων που απομάκρυναν από την υποκριτική τον «Damon» από το Vampire Diaries – Η συγκλονιστική εξομολόγηση

Ο Ίαν Σομερχάλντερ, γνωστός παγκοσμίως από τον ρόλο του Damon Salvatore στη δημοφιλή σειρά The...
04:30 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Μυρτώ Αλικάκη: «Είναι λεπτή η ισορροπία, υπήρξαν σίγουρα δύσκολες φάσεις και είναι πολλή η κούραση»

Η Μυρτώ Αλικάκη παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό Vogue και στους δημο...
03:30 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Όλια Λαζαρίδου: «Πάντα αισθανόμουν ένας πριγκιπικός αλήτης, ένα αλητάκι που διεκδικούσα με πριγκιπικούς όρους»

Η Όλια Λαζαρίδου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα αργά», την οποία παρουσιάζει η Αθηνα...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς