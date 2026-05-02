Στα λευκά σήμερα το πρωί ο Παρνασσός – Δείτε βίντεο από το εντυπωσιακό τοπίο

Με ένα σπάνιο για την εποχή καιρικό φαινόμενο ήρθε αντιμέτωπη η χώρα κατά τη φετινή Πρωτομαγιά. Μια αιφνίδια ψυχρή εισβολή ανέτρεψε τα δεδομένα της άνοιξης, μετατρέποντας το σκηνικό σε καθαρά χειμερινό, καθώς σημειώθηκαν χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές ενώ καταγράφηκε ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας.

Το κύμα ψύχους προκάλεσε κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, η οποία σε πολλές περιοχές άγγιξε ή και ξεπέρασε τους 10 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προηγούμενα 24ωρα.

Σήμερα (02/05), Ο Παρνασσός έχει ντυθεί στα λευκά, όπως και άλλες ορεινές περιοχές της χώρας.