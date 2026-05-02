Θεσσαλονίκη: Στους δρόμους ξανά οι αγρότες στα Μάλγαρα – «Ζητάμε από την αστυνομία, να βγούμε στην ΠΑΘΕ για δύο ώρες» – Δείτε βίντεο

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

Μάλγαρα

Στους δρόμους βγήκαν εκ νέου οι αγρότες στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, όπου έχουν παραταχθεί συμβολικά τα τρακτέρ τους, επισημαίνοντας πως τα αιτήματά τους ακόμα δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Σε αυτή τη φάση, όπως ξεκαθαρίζουν οι ίδιοι, δεν υπάρχει πρόθεση για αποκλεισμό δρόμων, ωστόσο η κινητοποίηση αποτελεί σαφή προειδοποίηση για πιθανή κλιμάκωση των δράσεων το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με το thestival.gr.

Την ίδια ώρα, σε επιφυλακή βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία, καθώς υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόμενο οι αγρότες να κινηθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης με στόχο τον αποκλεισμό της. Για τον λόγο αυτό, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται ήδη στην περιοχή, επιτηρώντας διακριτικά τις κινήσεις των διαμαρτυρόμενων.

Οι παραγωγοί τονίζουν ότι τα αιτήματά τους εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα και ζητούν άμεσες και σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση.

Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιούν ότι θα προχωρήσουν σε δυναμικότερες ενέργειες, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους στην εθνική οδό και αφήνοντάς τα εκεί επ’ αόριστον, κλιμακώνοντας έτσι την πίεση.

Να σημειωθεί πως η αστυνομία είχε στήσει φραγμό πριν την αερογέφυρα των Μαλγάρων, όμως μετά από διαπραγματεύσεις ο φραγμός άνοιξε και τα τρακτέρ πέρασαν.

Λίγο μετά τις 11:30 οι αγρότες έφτασαν κάτω από την αερογέφυρα παραπλεύρως της ΠΑΘΕ, ενώ υπάρχουν νέες αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να μην κλείσουν την ΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

“Ζητάμε από την αστυνομία, να βγούμε στην ΠΑΘΕ για δύο ώρες. Να δει ο κόσμος ότι δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα μας. Αντίθετα διογκώνονται” ανέφερε μεταξύ άλλων ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης.

