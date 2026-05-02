Μεξικό: Για πρώτη φορά μια γυναίκα αναλαμβάνει το υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Μεξικό

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, επέλεξε την Κολούμπα Χασμίν Λόπες για να αναλάβει το υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, αντικαθιστώντας τον Χούλιο Μπερδεγκέ, σύμφωνα με ανακοίνωση της μεξικανικής κυβέρνησης.

«Ο διορισμός της σηματοδοτεί την πρώτη φορά που μια γυναίκα τίθεται επικεφαλής της μεξικανικής αγροτικής πολιτικής», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Μεξικού.

Η Κολούμπα Χασμίν Λόπες είναι γεωπόνος από το Αυτόνομο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο (UAM) του Χοτσιμίλκο. Η ίδια είναι αγροοικολόγος, διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας και έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη δημόσια διοίκηση από το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (INAP).

