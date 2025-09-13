Κατερίνα Καραβάτου: Συγκίνηση στην τελευταία εκπομπή του «Καλοκαίρι Παρέα»

Enikos Newsroom

Media

Κατερίνα Καραβάτου
Φωτογραφία: Instagram/katerinakaravatou

Η τελευταία εκπομπή του «Καλοκαίρι Παρέα»  από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 ήταν αυτή της Παρασκευής (12/9) και η Κατερίνα Καραβάτου δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της.

Κατερίνα Καραβάτου για τον σεισμό στην Εύβοια: «Πρώτη φορά έχω αισθανθεί έτσι»

Η γνωστή παρουσιάστρια αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές, αλλά και τους συνεργάτες της, μέσα σε ένα συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα.

Από την αρχή της σημερινής εκπομπής, το κλίμα στο πλατό ήταν αρκετά ιδιαίτερο, ενώ κατά τη διάρκεια είχαμε αρκετές συγκινήσεις, όταν η Κατερίνα Καραβάτου έλεγε δημόσια το ευχαριστώ της στους συνεργάτες της πίσω από τις κάμερες.

Στο φινάλε, μάλιστα, τη στιγμή που η Κατερίνα Καραβάτου αποχαιρετούσε τους άμεσους συνεργάτες της μπροστά από τις κάμερες, η συγκίνηση «εκτοξεύτηκε» στα ύψη.

