Κατερίνα Καραβάτου για τον σεισμό στην Εύβοια: «Πρώτη φορά έχω αισθανθεί έτσι»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Media

Κατερίνα Καραβάτου
Φωτογραφία: Instagram/katerinakaravatou

Στο ισχυρό σεισμό που ταρακούνησε το βράδυ της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου την Εύβοια και την Αττική, αναφέρθηκε η Κατερίνα Καραβάτου, κατά την διάρκεια την εκπομπή του ΑΝΤ1, “Καλοκαίρι Παρέα”.

Η γνωστή παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι την ώρα του σεισμού κοιμόταν και ξύπνησε φοβισμένη, ανταλλάσσοντας μηνύματα με τους συνεργάτες της.

«Εμάς μας βρήκε όλους στο κρεβάτι μας ο σεισμός και στέλναμε μηνύματα ο ένας στον άλλον όλοι τρομοκρατημένοι. Γιατί και εγώ πρώτη φορά έχω αισθανθεί έτσι περίεργα να ξυπνήσω από τον σεισμό. Ήταν περίεργο αυτό» ανέφερε η Κατερίνα Καραβάτου.

«Τολμώ να πω ότι φοβήθηκα, δεν θα πω ψέματα» συμπλήρωσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Προειδοποίηση για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Αντιστρέφεται η αρτηριακή πλάκα; Πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε φυσικά

Ακίνητα: Αυτή είναι η νέα εποχή επενδύσεων στην αγορά – Τι είναι το Real Estate Crowdfunding

ΟΠΕΚΑ: Το «άγνωστο» μηνιαίο επίδομα των 165 ευρώ – Ποιους αφορά

Εξηγώντας ένα κβαντικό παραδόξο με πέντε άτομα – Τι είναι το φαινόμενο Efimov

Τα 3 ζώδια που πρέπει να θέσουν όρια φέτος το φθινόπωρο
περισσότερα
11:14 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρία Ηλιάκη – Κρατερός Κατσούλης: Το… δοκιμαστικό στο Πρωίαν σε είδον πριν από την πρεμιέρα τους

Μια απρόσμενη εμφάνιση έκαναν η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης στο Πρωίαν σε είδον, λίγ...
10:03 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (8/9): Τι νούμερα έκανε ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδας με τη Δανία

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας της Ελλάδας  με τη Δανία κέντρισε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και τερμ...
09:57 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 9/9/2025

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ
09:41 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (8/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Δευτέρα (8/9) για τις εκπομπές της πρω...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος