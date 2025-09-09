Κατερίνα Καραβάτου για τον σεισμό στην Εύβοια: «Πρώτη φορά έχω αισθανθεί έτσι»

Στο ισχυρό σεισμό που ταρακούνησε το βράδυ της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου την Εύβοια και την Αττική, αναφέρθηκε η Κατερίνα Καραβάτου, κατά την διάρκεια την εκπομπή του ΑΝΤ1, “Καλοκαίρι Παρέα”.

Η γνωστή παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι την ώρα του σεισμού κοιμόταν και ξύπνησε φοβισμένη, ανταλλάσσοντας μηνύματα με τους συνεργάτες της.

«Εμάς μας βρήκε όλους στο κρεβάτι μας ο σεισμός και στέλναμε μηνύματα ο ένας στον άλλον όλοι τρομοκρατημένοι. Γιατί και εγώ πρώτη φορά έχω αισθανθεί έτσι περίεργα να ξυπνήσω από τον σεισμό. Ήταν περίεργο αυτό» ανέφερε η Κατερίνα Καραβάτου.

«Τολμώ να πω ότι φοβήθηκα, δεν θα πω ψέματα» συμπλήρωσε.