Κατερίνα Καραβάτου: «Δεν το έπαθα χθες το έμφραγμα, θα το πάθω σήμερα» – Το ξέσπασμα Καλλιακμάνη και η αντίδρασή της

Κατερίνα Καραβάτου
Οργισμένος εμφανίστηκε ο επίτιμος Πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης στον «αέρα» της εκπομπής «Καλοκαίρι παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου.

Ο κ. Καλλιακμάνης ήταν έξαλλος για τα υβριστικά σχόλια που δέχεται στα social media και άρχισε να λέει ονόματα ορισμένων εκ των υβριστών του με αποτέλεσμα να προκαλέσει την αντίδραση της Κατερίνας Καραβάτου, η οποία επαναλάμβανε να μη λέει ονόματα.

  • Κατερίνα Καραβάτου: Γιατί σε βλέπω έτσι περίεργο…
  • Γιώργος Καλλιακμάνης: Αφού σας είπα πριν, πρέπει να απαντήσεις σε σχόλια που βρίζουν, είναι δυνατόν; Μπορείς να σχολιάσεις τον άλλον, να πεις ότι «δεν μου αρέσει η τακτική σου», αλλά δεν μπορείς να βρίζεις και δεν έχουν πάρει χαμπάρι κάποιοι ότι έχει αλλάξει το νομικό πλαίσιο, δηλαδή δεν μπορείς να βρίζεις στα σόσιαλ, εύκολα μπορεί να βρεθείς κατηγορούμενος
  • Κατερίνα Καραβάτου: Ναι, φυσικά, αλλά γιατί μπαίνεις στη διαδικασία να απαντήσεις;
  • Γιώργος Καλλιακμάνης: Είναι φοβερό, επειδή ο άλλος έχει μια άλλη πολιτική άποψη ή στηρίζει έναν άλλον υποψήφιο, λέω εγώ, να βρίζει για να υποβαθμίσει τον άλλο. Μα δεν ξέρει ότι καλό κάνει στην ουσία. Αλλά όταν βλέπεις τη βρισιά λες. Κάτσε ρε φίλε, με ξέρεις προσωπικά;
  • Κατερίνα Καραβάτου: Μην λες ονόματα…
  • Γιώργος Καλλιακμάνης: Όχι θα τα πω, γιατί πρέπει να εκτίθενται.. Αφού μου δίνετε βήμα στην τηλεόραση, έναν έναν θα τους βγάλω στη φόρα.
  • Κατερίνα Καραβάτου: Γλίτωσα το έμφραγμα χθες, θα το πάθω σήμερα…. Όχι… Μη τα λες αυτά! Όχι, μη λες ονόματα, σε παρακαλώ πάρα πολύ!

