Μενίδι: Αστυνομική επιχείρηση με 10 συλλήψεις – Δικογραφίες και για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 10 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε στο Μενίδι με σκοπό την αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί όπλων και περί προσωπικών δεδομένων.

Επιπρόσθετα, βεβαιώθηκε πλήθος παραβάσεων Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης και κράνους, έλλειψη Κ.Τ.Ε.Ο. έλλειψη καθρεπτών και σιγαστήρα κ.α.

Αποξηλώθηκαν 40 καλώδια συνολικού μήκους 400 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη ηλεκτροδότηση οικιών.