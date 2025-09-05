Μενίδι: Αστυνομική επιχείρηση με 10 συλλήψεις – Δικογραφίες και για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μενίδι- αστυνομική επιχείρηση

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 10 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε στο Μενίδι με σκοπό την αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί όπλων και περί προσωπικών δεδομένων.

Μενίδι- ΕΛ.ΑΣ.- συλλήψεις

Επιπρόσθετα, βεβαιώθηκε πλήθος παραβάσεων Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης και κράνους, έλλειψη Κ.Τ.Ε.Ο. έλλειψη καθρεπτών και σιγαστήρα κ.α.

Αποξηλώθηκαν 40 καλώδια συνολικού μήκους 400 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη ηλεκτροδότηση οικιών.

Μενίδι- ΕΛ.ΑΣ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι ορθοπεδικός – Αυτό είναι το Νο1 πράγμα που δεν θα έκανα ποτέ αν είχα πόνο στο ισχίο»

Η παχυσαρκία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για πολλαπλούν μυέλωμα

ΔΕΘ: Τρεις «εκπλήξεις» αναμένονται στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ολοκληρώνεται σήμερα το «μπαράζ» πληρωμών – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

Τα 4 ζώδια που θα απελευθερωθούν από συναισθηματικά βάρη στην Ολική Έκλειψη Σελήνης στις 7 Σεπτεμβρίου

«Νέα μαζική διαρροή δεδομένων»: Πάνω 250 εκατομμύρια προσωπικές ταυτότητες διέρρευσαν στο διαδίκτυο – Τι συνέβη
περισσότερα
11:21 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΕΘ 2025: Πώς θα λειτουργήσει το μετρό το Σάββατο – Ποιοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί

Αύριο, Σάββατο (6/09) εγκαινιάζεται η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και στην πόλη θα ε...
10:52 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Δράμα: 8χρονος τραυματίστηκε σε παιδική χαρά  – «Δεν σταματούσε να κλαίει, ο πόνος ήταν πολύ έντονος»

Ένα 8χρονο αγοράκι τραυματίστηκε σε παιδική χαρά στον Δημοτικό Κήπο, στην Δράμα. Το παιδί μετα...
10:47 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΕΘ 2025: Με τύμπανα και μαύρα μπαλόνια η πορεία των υγειονομικών – Ένταση και διαμαρτυρίες

Με κεντρικό σύνθημα «ασφάλεια στην περίθαλψη, αξιοπρέπεια στην εργασία» και μαύρα μπαλόνια ξεχ...
10:30 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Η ανακοίνωση της Hellenic Train για το δυστύχημα στην Κωνσταντινουπόλεως

Τραγικό δυστύχημα με έναν νεκρό συνέβη σήμερα το πρωί στις γραμμές του προαστιακού, στο ύψος τ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος