Ένα 8χρονο αγοράκι τραυματίστηκε σε παιδική χαρά στον Δημοτικό Κήπο, στην Δράμα. Το παιδί μεταφέρθηκε από την οικογένειά του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την karfitsa.gr, το 8χρονο παιδί έπαιζε σε παιχνίδι της παιδικής χαράς και κόπηκε στο δάχτυλό του από περιστρεφόμενο τροχό, του οποίου το τζάμι προστασίας είχε αποκολληθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 27ης Αυγούστου, όταν η οικογένεια με τα δύο παιδιά της βρισκόταν στην παιδική χαρά. Ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ανέφερε στην Karfitsa:

«Το βράδυ του Σαββάτου, μετά από την οικογενειακή μας βόλτα, πήγαμε στην παιδική χαρά στον Δημοτικό Κήπο. Μέσα σε πέντε λεπτά, ενώ έπαιζαν τα παιδιά, άκουσα τον 8χρονο γιο μου να ουρλιάζει. Όταν πλησίασα μαζί με την σύζυγό μου, είδα το παιδί τραυματισμένο στο δάχτυλο. Ένα τραύμα που δεν δικαιολογείται. Ο μεγάλος μου γιος μού έδειξε πού συνέβη ο τραυματισμός».

«Πήγαμε στο νοσοκομείο για ακτίνες. Το παιδί δεν σταματούσε να κλαίει. Ο πόνος ήταν πολύ έντονος και θεωρήσαμε ότι ίσως είχε σπάσει το δάχτυλό του. Είδαμε τελικά ότι κόπηκε στο δέρμα. Περιποιήθηκαν το τραύμα και απλά έπρεπε κάθε δύο με τρεις μέρες να πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και να αλλάζουμε τις γάζες, μέχρι να επουλωθεί επαρκώς».

Ο πατέρας εκφράζει σοβαρά ερωτήματα για τα πρωτόκολλα ασφαλείας της παιδικής χαράς, η οποία μάλιστα είναι καινούρια και πρόσφατα παραδόθηκε σε χρήση, έπειτα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που βρισκόταν πίσω από λαμαρίνες.

Η απάντηση του Δήμου

Ο αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και πρόεδρος της Επιτροπής Παιδικών Χαρών του δήμου Δράμας, Βαγγέλης Πυργιλής, τόνισε ότι το περιστατικό οφείλεται σε βανδαλισμό του παιχνιδιού.

«Το προηγούμενο βράδυ του περιστατικού υπήρξε βανδαλισμός στην παιδική χαρά. Έσπασαν το διακοσμητικό φινιστρίνι με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κενό. Το παιδάκι έβαλε το χέρι του στο κενό, κάποιο άλλο παιδί γύρισε τον μύλο και σφήνωσε το δάχτυλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συμπληρώνοντας: «Η παιδική χαρά είναι καινούρια. Έχει λίγο καιρό που παραδόθηκε. Όλα είναι στην εντέλεια. Δυστυχώς όμως στη Δράμα έχουμε πολλούς βανδαλισμούς στις παιδικές χαρές. Την ίδια ημέρα το πρωί, πριν γίνει καν το περιστατικό, μάς πήραν τηλέφωνο για να το φτιάξουμε. Είχε έρθει η εταιρεία να το φτιάξει. Ήταν δηλαδή δρομολογημένο».

Το κενό στο οποίο είχε βάλει τα δάχτυλά του το 8χρονο παιδί έχει πλέον κλείσει. Ο κ. Πυργιλής καλεί τους δημότες να αναφέρουν στο δήμο περιστατικά βανδαλισμών για να αποκαθίστανται.

Η οικογένεια του παιδιού εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου. Όπως υπογραμμίζει ο πατέρας του 8χρονου: «Θεωρώ ότι δεν είναι βανδαλισμός. Είναι ένα καινούριο παιχνίδι, το οποίο δεν είχε το παραμικρό. Έφυγε ένα τζάμι από τη θέση του, το οποίο δεν θα έπρεπε να είχε φύγει. Ή θα έπρεπε κάποιος να το έχει εντοπίσει. Τι θα γινόταν αν περιστρεφόταν πιο γρήγορα ο τροχός και έσπαγε το δάχτυλο του παιδιού; Από τύχη δεν έγινε κάτι πιο σοβαρό».