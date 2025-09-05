Η επανεμφάνιση της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο – Το φλερτ με τα αφεντικά των αμερικανικών κολοσσών της τεχνολογίας

Η εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ Λευκό Οίκο αποτελεί είδηση καθώς η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ κατά την διάρκεια της δεύτερης θητείας Τραμπ επιλέγει προσεκτικά τις δημόσιες παρεμβάσεις της.

Αυτή τη φορά η Μελάνια Τραμπ βρέθηκε σε συνάντηση με τα αφεντικά των αμερικανικών κολοσσών της τεχνολογίας: Μπιλ Γκέιτς, Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta, Σαμ Άλτμαν της OpenAI, Σούνταρ Πιτσάι της Google.

«Τα ρομπότ είναι εδώ. Το μέλλον μας δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Ομάδας Εργασίας του Λευκού Οίκου για την Εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ από τις 13 Ιουλίου.

«Ως ηγέτες και γονείς, πρέπει να διαχειριστούμε την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης με υπευθυνότητα. Κατά τη διάρκεια αυτού του πρώιμου σταδίου, είναι καθήκον μας να αντιμετωπίζουμε την τεχνητή νοημοσύνη όπως θα κάναμε με τα δικά μας παιδιά: ενδυναμώνοντας, αλλά με άγρυπνη καθοδήγηση», ανέφερε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ και κάλεσε τους ηγέτες να δώσουν προτεραιότητα στις υποδομές και την ενέργεια, την εθνική ασφάλεια και το ταλέντο καθώς η τεχνολογία επεκτείνεται.

Η συγκεκριμένη συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της πλατφόρμας «Be Best», την οποία ξεκίνησε η Μελάνια Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του συζύγου της στον Λευκό Οίκο. Η πλατφόρμας δίνει έμφαση στην ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο.

Στην συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε δείπνο στους επικεφαλής των αμερικανικών κολοσσών της Σίλικον Βάλεϊ.

Το φλερτ της Σίλικον Βάλεϊ με τους Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Τα αφεντικά τις Σίλικον Βάλεϊ βρέθηκαν χθες στον Λευκό Οίκο προκειμένου να δείξουν την στήριξη τους στον Αμερικανό πρόεδρο και να κερδίσουν την εύνοια της κυβέρνησης, σχολιάζουν σε ρεπορτάζ οι Financial Times.

Μάλιστα και στο παρελθόν η παρουσία των επικεφαλής των αμερικανικών κολοσσών της τεχνολογίας στις πρώτες θέσεις στην επίσημη τελετή της ορκωμοσίας του Τραμπ αφού είχαν δωρίσει εκατομμύρια στην επιτροπή διοργάνωσης της τελετής, σχολιάστηκε έντονα στον αμερικανικό Τύπο.

Αυτή τη φορά ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Σάτια Ναντέλα και άλλοι διευθύνοντες σύμβουλοι, μεταξύ των οποίων ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI, ο Σούνταρ Πιτσάι της Google και ο Τιμ Κουκ της Apple, πήγαν στον Λευκό Οίκο, καθώς ενέκριναν ένα σχέδιο για να βοηθήσουν τα παιδιά της Αμερικής να μάθουν να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο επικεφαλής της Meta Μαρκ Ζούκερμπεργκ και ο ιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς ήταν στο πλευρό του Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ σε δείπνο με αξιωματούχους και ηγέτες της τεχνολογίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επαίνεσε τους διευθύνοντες συμβούλους της τεχνολογίας και δήλωσε ότι η κυβέρνησή του καθιστά “εύκολη” την κατασκευή των κέντρων δεδομένων που απαιτούνται για την Τεχνητή Νοημοσύνη, με την απόκτηση των απαραίτητων αδειών.

Τα αφεντικά της τεχνολογίας έχουν εργαστεί για να προσεταιριστούν τον Τραμπ από τις περσινές εκλογές, καθώς επιδιώκουν πιο χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο, μεγαλύτερες δημόσιες επιδοτήσεις και εξαιρέσεις από τους δασμούς για τις εταιρείες τους, σύμφωνα με τους Financial Times.

Επίσης αρκετές εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Google, βρίσκονται στα δικαστήρια μετά από αγωγές της αμερικανικής κυβέρνησης για παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

Μέχρι στιγμής όσοι παράγοντες της Σίλικον Βάλεϊ επιχείρησαν να διαφωνήσουν με τον Τραμπ το μετάνιωσαν καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει μεμονωμένα με δασμούς ορισμένους ομίλους, όπως η Apple. Στόχος είναι να κάνει την Σίλικον Βάλεϊ να ευθυγραμμιστεί με την ατζέντα του για ενίσχυση της εγχώριας αμερικανικής παραγωγής και της απορρόφησης του κόστους των δασμών από τις εταιρείες.