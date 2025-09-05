Πούτιν: Όποιοι ξένοι στρατιώτες βρεθούν στην Ουκρανία, θα είναι νόμιμοι στόχοι για επιθέσεις

O Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έθεσε ξανά επί τάπητος τη θέση του σχετικά με τη στρατιωτική παρουσία ξένων δυνάμεων στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ (EEF) στο Βλαδιβοστόκ.

Όπως μεταδίδει το Ria Novosti, σχετικά με την πιθανή ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία από άλλες χώρες, ο Πούτιν δήλωσε ότι «Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους η Ουκρανία προσελκύεται στο ΝΑΤΟ, επομένως, αν εμφανιστούν εκεί στρατεύματα, ειδικά τώρα, κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων, θα αποτελούν νόμιμους στόχους για επιθέσεις».

Η δήλωση αυτή ακολουθεί τη συνάντηση στο Παρίσι χθες, όπου 26 χώρες, μέλη της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», δήλωσαν ότι θα δεσμευτούν να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία για την ασφάλεια της χώρας μετά τη λήξη του πολέμου, σημειώνει το Sky News.

Ο Ρώσος ηγέτης υποστήριξε ότι «δεν βλέπω κανέναν λόγο για ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία, αν υπάρχει ειρήνη» και ισχυρίστηκε ότι θα τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία που τερματίζει τον πόλεμο. Παρά τις δηλώσεις αυτές, η Μόσχα έχει παραβιάσει προηγουμένως συνθήκες ειρήνης και ασφαλείας, όπως το Μνημόνιο της Βουδαπέστης, με την προσάρτηση της Κριμαίας και την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε την πρόσκλησή του προς τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι να μεταβεί στη Μόσχα για ειρηνευτικές συνομιλίες, υποστηρίζοντας ότι θα εξασφαλίσει την ασφάλεια του Ουκρανού προέδρου, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι «ο καλύτερος τόπος για [συνομιλίες] είναι η Μόσχα».

Ωστόσο, μετά τις συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Αλάσκα, ο Πούτιν φαίνεται να επιχειρεί να παρουσιαστεί ανοιχτός στην ειρήνη, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, προκαλώντας απογοήτευση στον Τραμπ λόγω της έλλειψης προόδου.

Ο Πούτιν σχολίασε ακόμη: «Πρόσφατα, η ηγεσία του καθεστώτος του Κιέβου, για να το θέσω κομψά, μίλησε άκομψα για εμάς και απέκλεισε οποιαδήποτε δυνατότητα άμεσων επαφών. Τώρα βλέπουμε ότι ζητούν αυτές τις επαφές, ή τουλάχιστον τις προσφέρουν».

Στο φόρουμ, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι οι εταιρείες της Δύσης επιθυμούν να επιστρέψουν στη Ρωσία, έπειτα από τους -όπως περιέγραψε- πολιτικούς περιορισμούς που άρθηκαν. Από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία το 2022, πολλές δυτικές επιχειρήσεις αποχώρησαν και η ρωσική οικονομία έχει πληγεί από συνεχείς κυρώσεις στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της άμυνας και της ενέργειας.

Μάλιστα, ένας από τους ισχυρότερους τραπεζίτες της Μόσχας προειδοποίησε χθες για πιθανή ύφεση στη χώρα.

Παράλληλα, ο Πούτιν χρησιμοποίησε την ομιλία του για να προβάλει τη δύναμη της ρωσικής οικονομίας και τις σχέσεις της χώρας με την Κίνα, σημειώνοντας ότι Ρωσία και Κίνα έχουν «πολλά αμοιβαία συμφέροντα».

Ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ακόμη ότι η Ρωσία δεν απομονώνεται από κανέναν και δεν θα κλείσει τον εαυτό της σε «εθνικό καβούκι», αναφέρει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Ο σύγχρονος κόσμος είναι βαθιά συνδεδεμένος μέσω της τεχνολογικής προόδου, και η απομόνωση σε ένα λεγόμενο “εθνικό καβούκι” είναι επιζήμια και αντιπαραγωγική, καθώς υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα. Η Ρωσία παραμένει ανοιχτή στη συνεργασία με όλες τις χώρες, πάνω απ’ όλα με όσες επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί μας – τους φίλους μας. Δεν κλείνουμε τον εαυτό μας σε κανέναν», είπε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν επέστρεψε στη Ρωσία πρόσφατα έπειτα από την επίσκεψή του στο Πεκίνο, όπου ήταν επίσημος προσκεκλημένος στην στρατιωτική παρέλαση του Σι Τζινπίνγκ – οι δύο ηγέτες υπέγραψαν μνημόνιο για ένα μεγάλο νέο έργο αγωγού φυσικού αερίου.

Ο Πούτιν τόνισε επίσης ότι η Ρωσία διατηρεί «καλές σχέσεις» με πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Ινδίας και της Ινδονησίας.