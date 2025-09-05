Ομολόγησε ότι έπνιξε τον 4χρονο γιο της σε λίμνη – Πίστευε πως «της μιλούσε ο Θεός» και ότι «έπρεπε να την καταπιεί ένα ψάρι»

Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στο Οχάιο, στις ΗΠΑ, αποκαλύφθηκε μετά τη σύλληψη μιας μητέρας -μέλος της χριστιανικής κοινότητας Άμις-, η οποία κατηγορείται ότι έδρασε υπό παραληρηματικές θρησκευτικές πεποιθήσεις και ευθύνεται για τον πνιγμό του 4χρονου γιου της σε λίμνη, σε μια τραγωδία που συγκλόνισε ακόμη και τους έμπειρους ερευνητές της υπόθεσης.

Η 40χρονη Ρουθ Μίλερ, μητέρα τεσσάρων παιδιών, αντιμετωπίζει κατηγορίες για δύο ανθρωποκτονίες, δύο πράξεις ενδοοικογενειακής βίας και μία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν για τα γεγονότα της 23ης Αυγούστου στη λίμνη Άτγουντ.

Η Μίλερ, που νοσηλευόταν σε ψυχιατρική κλινική, πήρε εξιτήριο τη Δευτέρα και μεταφέρθηκε στη φυλακή της κομητείας Tuscarawas.

Όπως εξήγησε ο σερίφης της κομητείας, Όρβις Κάμπελ, η Ρουθ Μίλερ και ο 45χρονος σύζυγός της, Μάρκους Τζ. Μίλερ, πίστευαν γύρω στη 1 τα ξημερώματα ότι «ο Θεός τους μιλούσε», όταν και οι δύο πήδηξαν από την προβλήτα της λίμνης όπου κατασκήνωναν με την οικογένειά τους.

«Το ζευγάρι προσπαθούσε να αποδείξει την πίστη του στον Θεό πραγματοποιώντας αυτήν την πράξη-σοκ και, κατά την άποψή μου, βρισκόταν σε μια κατάσταση “πνευματικής παραίσθησης”», ανέφερε ο σερίφης.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμη πως η κατηγορούμενη φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι «ο Θεός της είπε να επιτρέψει να την καταπιεί ένα ψάρι».

Αφού επέστρεψαν στο κάμπινγκ μετά τη βουτιά, ο Μάρκους Μίλερ είπε στη σύζυγό του ότι θα ξαναπήγαινε στη λίμνη και, σύμφωνα με μάρτυρα, εθεάθη στην όχθη στις 6:30 το πρωί. Το πτώμα του εντοπίστηκε πολλές ώρες αργότερα, το βράδυ της Κυριακής, σε πιο απομακρυσμένο σημείο της λίμνης, από συνεργεία διάσωσης.

Περίπου δύο ώρες μετά την τελευταία φορά που είδαν ζωντανό τον Μάρκους, η Ρουθ οδήγησε τον 4χρονο γιο τους, Βίνσεν Μίλερ, με ένα αμαξίδιο γκολφ γύρω από την περιοχή με απερίσκεπτο τρόπο, σύμφωνα με την αστυνομία. Στη συνέχεια πήρε τον μικρό στην προβλήτα και τον έπνιξε, όπως φέρεται να ομολόγησε στους ανακριτές.

Η σορός του αγοριού βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, γύρω στις 6 μ.μ.

Ακολούθως, η κατηγορούμενη έπεσε μέσα στη λίμνη οδηγώντας το αμαξίδιο γκολφ, στο οποίο βρίσκονταν και τα τρία υπόλοιπα παιδιά της: η 15χρονη κόρη της και οι 18χρονοι δίδυμοι γιοι της. Τα παιδιά κατάφεραν να βγουν σώα, ενώ το περιστατικό οδήγησε τις αρχές στο σημείο. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό την επιμέλεια άλλων συγγενών.

Ο συνήγορος της Μίλερ, Ίαν Ν. Φρίντμαν, δήλωσε στο περιοδικό People πως είναι «σίγουρος» ότι η υπεράσπιση θα καταφέρει να αποδείξει ότι μια «σοβαρή ψυχική ασθένεια» την οδήγησε στις πράξεις της.

«Είναι αμέσως φανερό ότι η Ρουθ, τη στιγμή του τραγικού περιστατικού, υπέφερε από μια σοβαρή ψυχική πάθηση που αναμφισβήτητα την εμπόδιζε να αντιληφθεί το άδικο της συμπεριφοράς της», σημείωσε. «Αναμένω ότι αυτή η υπόθεση θα επικεντρωθεί στο αν η Ρουθ θα κριθεί αθώα λόγω παράνοιας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα κριθεί έτσι», πρόσθεσε.

Η Ρουθ Μίλερ αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Παρασκευή.