Κούβα: Ιταλός οδηγός κατηγορείται ότι χτύπησε εσκεμμένα εννέα άτομα στην Αβάνα – Νεκρή μία 35χρονη

Enikos Newsroom

διεθνή

Ένας 56χρονος Ιταλός, μόνιμος κάτοικος Κούβας, κατηγορείται ότι «εσκεμμένα» χτύπησε εννέα άτομα με το αυτοκίνητό του στο κέντρο της Αβάνας, προκαλώντας τον θάνατο μίας γυναίκας. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην κουβανική κοινωνία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της γενικής εισαγγελίας της Κούβας, το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, 25 Αυγούστου, σε διάφορα σημεία του κέντρου της πόλης. Ο οδηγός φέρεται να παρέσυρε τα θύματα διαδοχικά, με αποτέλεσμα τον θάνατο μίας 35χρονης μητέρας τριών παιδιών. Τα υπόλοιπα οκτώ άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται.

Η εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι ο Ιταλός υπήκοος έχει ήδη προφυλακιστεί και αναμένεται να παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονη οργή, καθώς τέτοια περιστατικά θεωρούνται σπάνια για τη χώρα, παρά την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων στην Κούβα το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας της κακής κατάστασης των δρόμων και των παλιών οχημάτων που κυκλοφορούν.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή κίνητρα του οδηγού.

