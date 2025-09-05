Νέα σεισμική δόνηση 5,4 βαθμοί στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 Ρίχτερ καταγράφηκε την Παρασκευή στη νοτιοανατολική περιοχή του Αφγανιστάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γερμανικού Κέντρου Έρευνας Γεωεπιστημών (GFZ).

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα (6,21 μίλια), όπως γνωστοποίησε το GFZ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή θύματα.

Η νέα αυτή δόνηση ήρθε λίγες ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,2 Ρίχτερ που χτύπησε την ίδια περιοχή, με επίκεντρο 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ.