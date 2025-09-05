Σε αναβρασμό οι Έλληνες ψαράδες μετά τη νύχτα έντασης με τους Τούρκους αλιείς – «Θα βγαίνουμε για ψάρεμα και θα ερχόμαστε αντιμέτωποι με κάποιον που οπλοφορεί;»

Σε κλίμα έντασης κι αναβρασμού βρίσκονται οι Έλληνες ψαράδες μετά τη νύχτα επεισοδίων με Τούρκους αλιείς στο Θρακικό Πέλαγος. Στα βίντεο-ντοκουμέντα που έφερε στο φως ο ANT1, τα ελληνικά και τα τουρκικά αλιευτικά φαίνονται σε απόσταση αναπνοής, με τις εικόνες να αποτυπώνουν το τεταμένο κλίμα που επικράτησε στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Οι ψαράδες δηλώνουν ότι πλέον δεν ανησυχούν μόνο για το μεροκάματο, αλλά και για την ασφάλειά τους. «Θα βγαίνουμε για ψάρεμα και θα ερχόμαστε αντιμέτωποι με κάποιον που οπλοφορεί;», τονίζουν, εκφράζοντας τον φόβο τους ότι η δουλειά τους μετατρέπεται σε καθημερινό ρίσκο. Ένας από αυτούς ανέφερε: «Τώρα έχουμε και τα όπλα. Ψαράδες οπλοφορούν. Σηκωνόμαστε το πρωί να πάμε στη δουλειά και ξέρουμε ότι μπορεί να έρθουμε αντιμέτωποι με κάποιον που οπλοφορεί. Αν είναι δυνατόν. Όμως, τι να κάνουμε; Υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν φάμε, να βγάλουμε μεροκάματο; Αυτή είναι η δουλειά. Αυτό μάθαμε να κάνουμε.».

Σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, οι Τούρκοι αλιείς έχουν αποθρασυνθεί το τελευταίο διάστημα, φτάνοντας ακόμη και σε απόσταση αναπνοής από τις ελληνικές ακτές. Οι ίδιοι δηλώνουν ότι ενημερώνουν το Λιμενικό Σώμα, όπως οφείλουν, αλλά εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την αδράνεια της πολιτείας. «Γιατί η ελληνική πολιτεία ανέχεται αυτή την κατάσταση, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Για μας είναι μόνο η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Να ξέρουμε ότι αυτά εδώ, τα χωρικά ύδατα, είναι αυτά που θα φέρουν πλούτο για τη χώρα μας. Μόλις υπάρξει μια σύλληψη ενός τουρκικού παράνομου αλιευτικού, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, νομίζω ότι θα τελειώσουν όλα.», ανέφερε άλλος ψαράς.

Οι αλιείς καταγγέλλουν επίσης ότι τα τουρκικά καΐκια μπαίνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα όταν γνωρίζουν πως το ελληνικό λιμενικό έχει αποστολή σε άλλη περιοχή. Μόλις εντοπιστούν, ξεκινά η αποτροπή, όμως, όπως λένε, αυτό δεν είναι εύκολο. Ο πρόεδρος των αλιέων Λήμνου, Γιώργος Πάκος, εξήγησε: «Αν τον προλάβει, γιατί αυτός θα κλέψει από τα 6 μίλια, θα πει στα 4, στα 3. Και άμα δει σκάφος, το γυρίζει την πλώρη στα διεθνή. Αλλά πες ότι πάει ένα σκάφος το δικό μας από εδώ, 10 μέτρα, 15, θα πάει δίπλα σε ένα σκάφος 40, να του κόψει την πλώρη, να τον γυρίσει;».