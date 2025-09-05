Ντόναλντ Τραμπ: Μετονομάζει το Υπουργείο Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου

Ένα εκτελεστικό διάταγμα ετοιμάζεται να υπογράψει την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με το οποίο θα ξεκινήσει επίσημα η διαδικασία μετονομασίας του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ σε «Υπουργείο Πολέμου». Την πληροφορία αυτή μετέφερε την Πέμπτη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Το σημερινό όνομα του υπουργείου υιοθετήθηκε το 1949, όταν αντικατέστησε το παλαιότερο «Υπουργείο Πολέμου». Η αλλαγή τότε είχε στόχο να αναδείξει τον αμυντικό χαρακτήρα της αμερικανικής στρατιωτικής πολιτικής, σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ προσπαθούσαν να αφήσουν πίσω τους τις εικόνες και τις πληγές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.