Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια Χαρκόβου

Τραγωδία στη βορειοανατολική Ουκρανία, όταν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) έπληξαν το χωριό Χοτίμλια, στην περιφέρεια του Χαρκόβου. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Σινιεχούμποφ.

Ο ίδιος, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ανέφερε ότι η αεροπορική επιδρομή σημειώθηκε γύρω στις 9:30 το βράδυ. Στόχος ήταν το χωριό Χοτίμλια, όπου το πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε δύο άνδρες και μία γυναίκα, ενώ τρεις ακόμη κάτοικοι τραυματίστηκαν.