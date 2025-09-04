Μαρία Παναγοπούλου: Η συγκινητική αποκάλυψη για το πρώτο της ραντεβού με τον Κώστα Χαρδαβέλλα – «Τα αυριανά σου γενέθλια…»

Η Μαρία Παναγοπούλου και ο Κώστας Χαρδαβέλλας έζησαν μαζί 32 χρόνια και τους χώρισε μόνο ο θάνατος, στις 17 Δεκεμβρίου του 2024. Ο σπουδαίος δημοσιογράφος αν ζούσε, αύριο (5/9) θα γιόρταζε τα γενέθλιά του, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.
Η γνωστή συγγραφέας και δημοσιογράφος με αφορμή την αυριανή ημέρα, το βράδυ της Πέμπτης (4/9) έκανε μία συγκινητική αποκάλυψη, σε ανάρτησή της στο Instagram.
Συγκεκριμένα, η Μαρία Παναγοπούλου εξομολογήθηκε στη δημοσίευσή της, πως τα 80α γενέθλια του Κώστα Χαρδαβέλλα, ήταν ένα «στοίχημα» που είχαν βάλει στο πρώτο τους ραντεβού, 33 χρόνια πριν.
Στην ανάρτησή της, η δημοσιογράφος ανέβασε μία κοινή τους φωτογραφία και έγραψε: «Τα αυριανά σου γενέθλια, της 5ης Σεπτεμβρίου 2025, ήταν ένα “στοίχημα” που βάλαμε στο πρώτο μας ραντεβού, 33 χρόνια πριν. Μπορεί να μην είσαι εδώ, αλλά ξέρεις ότι το κερδίσαμε».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.