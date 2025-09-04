Μαρία Παναγοπούλου: Η συγκινητική αποκάλυψη για το πρώτο της ραντεβού με τον Κώστα Χαρδαβέλλα – «Τα αυριανά σου γενέθλια…»

Η Μαρία Παναγοπούλου και ο Κώστας Χαρδαβέλλας έζησαν μαζί 32 χρόνια και τους χώρισε μόνο ο θάνατος, στις 17 Δεκεμβρίου του 2024. Ο σπουδαίος δημοσιογράφος αν ζούσε, αύριο (5/9) θα γιόρταζε τα γενέθλιά του, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.

Η γνωστή συγγραφέας και δημοσιογράφος με αφορμή την αυριανή ημέρα, το βράδυ της Πέμπτης (4/9) έκανε μία συγκινητική αποκάλυψη, σε ανάρτησή της στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Παναγοπούλου εξομολογήθηκε στη δημοσίευσή της, πως τα 80α γενέθλια του Κώστα Χαρδαβέλλα, ήταν ένα «στοίχημα» που είχαν βάλει στο πρώτο τους ραντεβού, 33 χρόνια πριν.

Στην ανάρτησή της, η δημοσιογράφος ανέβασε μία κοινή τους φωτογραφία και έγραψε: «Τα αυριανά σου γενέθλια, της 5ης Σεπτεμβρίου 2025, ήταν ένα “στοίχημα” που βάλαμε στο πρώτο μας ραντεβού, 33 χρόνια πριν. Μπορεί να μην είσαι εδώ, αλλά ξέρεις ότι το κερδίσαμε».