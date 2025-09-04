Μαρία Παναγοπούλου: Η συγκινητική αποκάλυψη για το πρώτο της ραντεβού με τον Κώστα Χαρδαβέλλα – «Τα αυριανά σου γενέθλια…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαρία Παναγοπούλου Κώστας Χαρδαβέλλας
Φωτογραφία: Instagram/mariapanagopoulou_

Η Μαρία Παναγοπούλου και ο Κώστας Χαρδαβέλλας έζησαν μαζί 32 χρόνια και τους χώρισε μόνο ο θάνατος, στις 17 Δεκεμβρίου του 2024. Ο σπουδαίος δημοσιογράφος αν ζούσε, αύριο (5/9) θα γιόρταζε τα γενέθλιά του, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.

Η γνωστή συγγραφέας και δημοσιογράφος με αφορμή την αυριανή ημέρα, το βράδυ της Πέμπτης (4/9) έκανε μία συγκινητική αποκάλυψη, σε ανάρτησή της στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Παναγοπούλου εξομολογήθηκε στη δημοσίευσή της, πως τα 80α γενέθλια του Κώστα Χαρδαβέλλα, ήταν ένα «στοίχημα» που είχαν βάλει στο πρώτο τους ραντεβού, 33 χρόνια πριν.

Στην ανάρτησή της, η δημοσιογράφος ανέβασε μία κοινή τους φωτογραφία και έγραψε: «Τα αυριανά σου γενέθλια, της 5ης Σεπτεμβρίου 2025, ήταν ένα “στοίχημα” που βάλαμε στο πρώτο μας ραντεβού, 33 χρόνια πριν. Μπορεί να μην είσαι εδώ, αλλά ξέρεις ότι το κερδίσαμε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 λάθος που κάνουν στη δουλειά και αποτυγχάνουν όσοι είναι εσωστρεφείς, σύμφωνα με ειδικό του Stanford

Θερμή υποδοχή στην Ειρήνη Αγαπηδάκη από υγειονομικούς στη Δράμα, διαμαρτυρίες στον υπουργό Υγείας

myEfka.Live.gov.gr: Νέες υπηρεσίες μέσω για φυσικά πρόσωπα

Goldman Sachs: Αυτά είναι τα πιθανά σενάρια για την τιμή του χρυσού

Το νέο ψηφιακό σημειωματάριο της Remarkable είναι μικρότερο από ένα τυπικό βιβλίο τσέπης

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:48 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρία Κωνσταντάκη: «Στο χωριό μας, όταν προσπαθούσαν να πιάσουν τα αγόρια τα πυροβολούσαν με αεροβόλο»

Καλεσμένη στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά ήταν το πρωί της Πέμπτης ...
22:33 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Δημήτρης Αποστόλου για την περιπέτεια υγείας του: «Ανθρώπους που χρειαζόμουν, μου γύρισαν την πλάτη»

Στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ήταν καλεσμέ...
21:53 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Άννα Θεοδωρίδη: Το χιουμοριστικό βίντεο με τον Light – «Και σινεμαδάκι και μπεργκεράκι…»

Γονείς για πρώτη φορά θα γίνουν σε λίγο καιρό η Άννα Θεοδωρίδη και ο Light, με την influencer ...
21:36 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Δημήτρης Αποστόλου για Ελένη Μενεγάκη: Είχε καταχαρεί που «πατήσαμε» πάνω της για τον ρόλο της Μαρίνας στους «Δύο Ξένους»

Οι «Δύο Ξένοι» είναι αναμφίβολα μία από τις πιο επιτυχημένες και αγαπητές από το κοινό σειρές ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος