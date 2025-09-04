Άννα Θεοδωρίδη: Το χιουμοριστικό βίντεο με τον Light – «Και σινεμαδάκι και μπεργκεράκι…»

Γονείς για πρώτη φορά θα γίνουν σε λίγο καιρό η Άννα Θεοδωρίδη και ο Light, με την influencer και επιχειρηματία να είναι έγκυος στον γιο τους. Το ζευγάρι το βράδυ της Τετάρτης (3/9) βγήκε για φαγητό και σινεμά, με την μέλλουσα μητέρα να ανεβάζει σε story της στον λογαριασμό της στο Instagram, ένα χιουμοριστικό και παράλληλα γλυκό βίντεο.

Στο λίγων δευτερολέπτων βίντεο, η Άννα Θεοδωρίδη έχει ανοίξει την κάμερα και τραβάει τον εαυτό της και τον Light.

Ο γνωστός ράπερ δείχνει εκείνη την στιγμή μία σακούλα που κρατάει και απευθυνόμενος στην σύντροφό του και μητέρα του παιδιού του, λέει χιουμοριστικά: «Και σινεμαδάκι και μπεργκεράκι… Μου χρωστάς 22 ευρώ».

Η influencer ακούγοντας τον καλλιτέχνη γελάει και δείχνοντας την φουσκωμένη της κοιλίτσα, μέσα στην οποία μεγαλώνει το μωρό τους, αναφέρει πως: «Θα φάει!».

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους τον Ιούνιο, ο ράπερ είχε πει ότι: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα γίνω πατέρας. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα λίγο περισσότερο αγοράκι, αλλά μακάρι το επόμενο να είναι κοριτσάκι. To αν θα κάνουμε παραδοσιακό γάμο ή όχι θα το επιλέξει η γυναίκα μου, εγώ είμαι εδώ για να εξυπηρετώ».