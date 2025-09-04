Στέλλα Πάσσαρη: Απάντησε στις φήμες που την θέλουν έγκυο – «Για τελευταία φορά…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Στέλλα Πάσσαρη
Φωτογραφία: Instagram/stela_passari

Η Στέλλα Πάσσαρη τέλη Αυγούστου δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, ενώ το ζευγάρι έχει ξεκινήσει ήδη τις ετοιμασίες για το χαρμόσυνο γεγονός, με την influencer και επιχειρηματία να μοιράζεται κάποια στιγμιότυπα με τους ακολούθους της στο Instagram.

Όπως φαίνεται, το γεγονός πως το ζευγάρι αμέσως μετά την πρόταση γάμου άρχισε τις διαδικασίες για το Μυστήριο, έκανε πολλούς να σκεφτούν πως η Στέλλα Πάσσαρη είναι έγκυος.

Η μέλλουσα νύφη θέλησε να δώσει ένα τέλος σε αυτές τις φήμες, με ένα TikTok που έκανε στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα. Η influencer χρησιμοποίησε ένα κομμάτι που έχει γίνει viral στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, για να δημιουργήσει ένα βίντεο-απάντηση.

Σε αυτό, την βλέπουμε στο σαλόνι του σπιτιού της να τραγουδάει το κομμάτι, ενώ έχει γράψει: «Εγώ ακούγοντας φήμες ότι παντρεύομαι γιατί είμαι έγκυος».

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Στέλλα Πάσσαρη αναφέρει πως: «Για τελευταία φορά δεν είμαι έγκυος (ακόμα)».

@stelapassari Για τελευταία φορά ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΓΚΥΟΣ (ακόμα)😂 #fyp #viral #trend #foryou #outfit ♬ original sound – throwbacklovers

18:47 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

