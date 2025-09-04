Ελένη Χατζίδου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον Ετεοκλή Παύλου – «Υπάρχουν και αυτοί οι άνδρες…»

Την 4η επέτειο του γάμου τους γιορτάζουν σήμερα (4/9) η Ελένη Χατζίδου με τον Ετεοκλή Παύλου. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2018 και παντρεύτηκε το 2021. Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια της κοινής τους ζωής έχουν αποκτήσει μία κόρη, την Μελίτα.

Η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια προκειμένου να γιορτάσει την επέτειο του γάμου της με τον Ετεοκλή Παύλου, έκανε μερικά Instagram stories στο προφίλ της στην πλατφόρμα και μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για τον συνοδοιπόρο της και πατέρα του παιδιού της.

Στις πρώτες τρεις αναρτήσεις της δημοσίευσε φωτογραφίες από την δεξίωση που έκαναν την ημέρα που παντρεύτηκαν και έγραψε: «Α δεν σας είπα… Σήμερα έχουμε επέτειο! Γάμου! Ναι ναι σαν σήμερα παντρευτήκαμε! Έπειτα από 2 αν θυμάμαι αναβολές λόγω covid! Σαν σήμερα βαπτίσαμε και το κοριτσάκι μας. Και επειδή με έπιασε η νοσταλγία άρχισα να βλέπω φωτογραφίες και από την γνωριμία μας με τον υπέροχό μου Ετεοκλή. Η αλήθεια είναι πως γνωριστήκαμε το 2018 Ιούλιο-Αύγουστο».

Συνεχίζοντας ανέβασε μία από τις πρώτες κοινές φωτογραφίες τους, αναφέροντας πως: «Και έπεσα επάνω σ’ αυτή τη φωτό, που είναι από τις πρώτες που είχαμε βγάλει ύστερα από μια προπόνηση!».

Λίγο μετά, η παρουσιάστρια κοινοποίησε ένα βίντεο που της είχε στείλει ο Ετεοκλής Παύλου, τον πρώτο καιρό που ήταν μαζί. Σε αυτό, ο παρουσιαστής ακούγεται να λέει: «Μωρό μου σου στέλνω αυτό το βίντεο για να σου πω ότι σ’ αγαπάω πάρα πολύ και ότι δεν θα σε άλλαζα για τίποτα στον κόσμο. Για τίποτα όμως! Είσαι η γυναίκα της ζωής μου, σε λατρεύω!».

Από την πλευρά της, η Ελένη Χατζίδου έγραψε στο story της: «2018… Το είπε και το έκανε ε; Κάθε μέρα που περνούσε νόμιζα πως κάποιος μου κάνει πλάκα… Σκεφτόμουν “πολύ καλός για να είναι αληθινός”… Να θυμάσαι… Υπάρχουν και αυτοί οι άνδρες και αυτοί οι άνθρωποι… Που έχουν μπέσα, που λένε αλήθειες, που δεν φοβούνται να δείξουν τα αισθήματά τους…

Που γίνονται οικογενειάρχες με όλη τη σημασία της λέξης, που πάνω απ’ όλα έχουν την οικογένειά τους και τίποτα άλλο! Που κάνουν τα πάντα γι’ αυτή! Σ’ αγαπώ και θα σ’ αγαπώ.

Και σκέψου ότι τότε ήταν 28 ετών και ήμουν έτοιμη να φύγω λόγω αυτού… Όλα αυτά στα λέω και στα δείχνω για εσένα εκεί έξω που θεωρείς ότι η πραγματική αγάπη δεν υπάρχει και σωστοί άνθρωποι δεν υπάρχουν… Υπάρχουν! Αρκεί να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά! Μην συμβιβάζεσαι με κάτι λιγότερο από το να σε έχουν ψηλά!».

Η Ελένη Χατζίδου έκλεισε τον κύκλο των αναρτήσεών της για την επέτειο γάμου της, δημοσιεύοντας ακόμα ένα στιγμιότυπο από την ημέρα που παντρεύτηκαν.

«4-9-2021. Χρόνια μας πολλά και να είμαστε αγαπημένοι για πάντα», ανέφερε η τραγουδίστρια.