Ελένη Καρακάση: «Ήμουν μια γυναίκα σε απόγνωση, έμπαινα στους γιατρούς και έκλαιγα»

Enikos Newsroom

lifestyle

Ελένη Καρακάση
Φωτογραφία: Instagram/elenikarakasi

Η Ελένη Καρακάση μίλησε στην Κατερίνα Καραβάτου για την σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της.

«Πριν από τρία χρόνια χρειάστηκε να κάνω ολική υστερεκτομή. Όλα πήγαν καλά, ήμουν πολύ τυχερή. Στις 40 μέρες άρχισα να έχω πόνους σε όλο το σώμα. Φοβηθήκαμε και αρχίσαμε να ψάχνουμε για αυτοάνοσα, σκλήρυνση κατά πλάκας, λύκο και βγήκα αρνητική σε όλα. Δοκίμασα ότι μπορείς να φανταστείς από φάρμακα και αγωγές, ομοιοπαθητική κλπ… Δεν μπορούσα να βρω λύση. Καταλήξαμε ότι είναι ινομυαλγία! Την ινομυαλγία την κατατάσσουν στα αυτοάνοσα, αλλά δεν ξέρουν, είναι ακόμα κάτι που ερευνούν. Αυτό που μου είπε ο ορθοπεδικός μου είναι ότι είναι σαν να δίνει ο εγκέφαλος μου εντολή στο σώμα ότι ο πόνος που νιώθεις είναι πολύ πιο ισχυρός από αυτό που ουσιαστικά είναι», είπε αρχικά η Ελένη Καρακάση.

Η Ελένη Καρακάση πρόσθεσε στη συνέχεια: «Στην απελπισία μου και δοκιμάζοντας τα πάντα, μιλάει τυχαία στον άνδρα μου μια γιατρός για τα “ιατρεία πόνου”. Έκλεισα ένα ραντεβού στο νοσοκομείο, πήγα, μπήκα στο γραφείο της γιατρού, αρχίζω να μιλάω και κλαίω, ήμουν πια μια γυναίκα σε απόγνωση. Έμπαινα στους γιατρούς και έκλαιγα, προσπαθούσα να τους εξηγήσω αυτό που συμβαίνει…».

Η Ελένη Καρακάση ανέφερε επίσης: «Πολλοί γιατροί μού είπαν ότι πρέπει να συνηθίσω να ζω με αυτό, αλλά δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό. Είναι κάτι που δεν το είχα και μου κάνει δύσκολη τη ζωή. Δεν μπορούσα να σηκωθώ από τον καναπέ. Κατέληξα τελικά σε μια θεραπεία που με βοήθησε, αλλά δεν έχω τελειώσει ακόμα με αυτό το κομμάτι. Αν δεν περάσεις τον χρόνιο πόνο, δεν μπορείς να τον καταλάβεις. Εύχομαι σε κανέναν να μη συμβεί αυτό».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζάχαρη, αλάτι, λάδι: Πόσο πρέπει να τρώμε; Ποια ποσότητα θεωρείται υπερβολική;

Κέντρο Υγείας Αίγινας: Τραυματίας μεταφέρθηκε με περιπολικό και σε ράσο παπά αντί φορείου

Μετρό και Τραμ: Επεκτείνεται σήμερα το ωράριο λειτουργίας

Μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο για τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ – Ποιους αφορά και ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Έρχονται νέα προϊόντα της Apple που κυκλοφορούν την επόμενη εβδομάδα – Μην τα χάσετε

Τεστ προσωπικότητας: Αυτό που βλέπεις πρώτα στην εικόνα αποκαλύπτει την κρυφή σου επιθυμία
περισσότερα
12:39 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Κατερίνα Καραβάτου: Η αποκάλυψη για τις δύο αποβολές μετά την ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα

Με αφορμή την αποκάλυψη της Αλεξάνδρας Νίκα για την πρόσφατη αποβολή που είχε, η Κατερίνα Καρα...
10:23 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Ευθύμης Ζησάκης – Χρύσα Παπαλελούδη: «Ό, τι ονειρευτήκαμε, το κρατάμε στα χέρια μας» – Η τρυφερή ανάρτηση για την επέτειο γάμου

Τη δεύτερη επέτειό τους γιόρτασαν χθες, Τετάρτη (3/9) ο Ευθύμης Ζησάκης και η Χρύσα Παπαλελούδ...
09:40 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Αποκαλύφθηκε η τοποθεσία που θα παντρευτούν – «Βιάζεται να κάνει παιδιά»

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ετοιμάζονται να ενώσουν τις ζωές τους με έναν γάμο που ήδη ...
01:45 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Ζέτα Μακρυπούλια: Καλωσόρισε τον Σεπτέμβριο με φωτογραφίες από τους Αρκιούς

Η Ζέτα Μακρυπούλια θέλησε να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι και να καλωσορίσει τον Σεπτέμβριο με έ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος