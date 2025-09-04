Απειλές Μεντβέντεφ: Η Ρωσία μπορεί να κατασχέσει βρετανικά περιουσιακά στοιχεία και να καταλάβει περισσότερη γη στην Ουκρανία

Υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία θα καταλάβει περισσότερα ουκρανικά εδάφη και θα προσπαθήσει να αποκτήσει βρετανικές ιδιοκτησίες, αφού το Λονδίνο δήλωσε πως δαπάνησε περίπου 1,3 δισ. δολάρια από χρήματα που αντλήθηκαν από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για όπλα για την Ουκρανία.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, δήλωσε πως στρατιωτική υποστήριξη αξίας τουλάχιστον ενός δισεκατομμυρίου στερλινών για την Ουκρανία πληρώθηκε με χρήματα τα οποία αντλήθηκαν από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

«Δεδομένου ότι τα χρήματα δεν μπορούν να ανακτηθούν στο δικαστήριο για προφανείς λόγους, η χώρα μας έχει μόνο έναν τρόπο να πάρει πίσω τα τιμαλφή: να τα πάρει πίσω σε είδος. Δηλαδή σε “ουκρανική γη” και σε άλλη ακίνητη και κινητή περιουσία που βρίσκεται εκεί», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ στο Telegram.

Πηγή: Telegram

Ο Μεντβέντεφ είπε επίσης πως η Ρωσία θα απαντήσει σε «οποιαδήποτε παράνομη κατάσχεση δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων ή κερδών», κατάσχοντας τα «τιμαλφή του Βρετανικού Στέμματος», περιλαμβανομένων βρετανικών ιδιοκτησιών στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

