Η απάντηση της Κίνας στον Τραμπ: Αναπτύσσουμε διπλωματικές σχέσεις με όλες τις χώρες χωρίς να στοχοθετούμε κανέναν

Η Κίνα δεν στοχοθετεί οποιοδήποτε τρίτο μέρος όταν αναπτύσσει διπλωματικές σχέσεις με άλλες χώρες, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της, απαντώντας σε σχόλιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Κίνα, η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα συνωμοτούν εναντίον των ΗΠΑ.

«Η Κίνα αναπτύσσει τις διπλωματικές σχέσεις της με όλες τις χώρες, χωρίς ποτέ να στοχοθετεί μια τρίτη», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Πεκίνο ο Γκούο Ζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών. Χαρακτήρισε επίσης «ανεύθυνες» τις δηλώσεις της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, η οποία είχε περιγράψει τη συνάντηση των ηγετών της Κίνας, της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας στο Πεκίνο, με την ευκαιρία μιας στρατιωτικής παρέλασης, ως «απ’ ευθείας πρόκληση» στη διεθνή τάξη.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social που απευθυνόταν στον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ καθώς άρχιζε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση χθες, Τετάρτη, στο Πεκίνο, ο Τραμπ υπογράμμισε το ρόλο των ΗΠΑ που βοήθησαν, όπως είπε, την Κίνα να εξασφαλίσει την ελευθερία της από την Ιαπωνία στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.

«Παρακαλώ να δώσετε τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μου στον Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», είχε προσθέσει ο Τραμπ.

Η Κίνα ανακοίνωσε επίσης σήμερα προσεχείς συνομιλίες ανάμεσα στον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο Πεκίνο.

«Οι ηγέτες των δύο κομμάτων και των δύο χωρών θα συνομιλήσουν και θα έχουν σε βάθος ανταλλαγή απόψεων για τις (διμερείς) σχέσεις, καθώς και για τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γκούο Ζιακούν, χωρίς να διευκρινίσει ούτε το πότε ούτε το πού.