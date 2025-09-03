Ντόναλντ Τραμπ: Κατηγορεί τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ πως συνωμοτεί με τους Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ: Κατηγορεί τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ πως συνωμοτεί με τους Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα) τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ πως «συνωμοτεί» εναντίον των ΗΠΑ μαζί με τους ηγέτες της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, τους οποίους υποδέχθηκε στο Πεκίνο, με την ευκαιρία τεράστιας στρατιωτικής παρέλασης στην επέτειο του τέλους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Ας περάσουν ο πρόεδρος Σι και ο θαυμάσιος κινεζικός λαός μια υπέροχη μέρα εορτασμών», ευχήθηκε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

«Παρακαλώ να δώσετε τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μου στον Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», πρόσθεσε, σε τόνο κατά τα φαινόμενα σαρκαστικό, ο μεγιστάνας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τεστ παρατηρητικότητας: Βρείτε το κρυμμένο κόκκαλο στη φωτογραφία σε 15 δευτερόλεπτα

Το μούρο των Wampanoag που μπορεί να έχει αντικαρκινική δράση και να ενισχύει έντερο και καρδιά

Μπαίνει στην «πρίζα» το νέο «Εξοικονομώ» – Ποιες είναι οι μεγάλες αλλαγές – Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

Παπαθανάσης: Στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Νέας Ιωνίας, ύψους 1.186.11...

Τα chatbots μπορούν να χειραγωγηθούν μέσω κολακείας και κοινωνικής πίεσης

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
06:47 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Ρωσία: Πτώση drone στο Ροστόφ προκαλεί προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στα δρομολόγια των τρένων

Ένα drone συνετρίβη κοντά σε σταθμό τρένων στην περιοχή Ροστόφ της Ρωσίας, προκαλώντας διακοπή...
06:31 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Βολιβία: Καταδίκη δύο Ισπανών Ιησουιτών για συγκάλυψη ιερέα που κακοποίησε σεξουαλικά δεκάδες παιδιά

Δύο ηλικιωμένοι Ισπανοί ιησουίτες καταδικάστηκαν από δικαστήριο της Βολιβίας σε ποινή φυλάκιση...
06:08 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στο Κίεβο

Οι ουκρανικές μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας δίνουν μάχη για να αναχαιτίσουν νέα ρωσική αεροπο...
05:17 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Πολωνία: Σε επιφυλακή μετά τις νέες ρωσικές επιθέσεις στη Δυτική Ουκρανία

Η Πολωνία έθεσε σε επιφυλακή τόσο τα δικά της αεροσκάφη όσο και εκείνα των συμμάχων της, με στ...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix