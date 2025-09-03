Πολωνία: Σε επιφυλακή μετά τις νέες ρωσικές επιθέσεις στη Δυτική Ουκρανία

Η Πολωνία έθεσε σε επιφυλακή τόσο τα δικά της αεροσκάφη όσο και εκείνα των συμμάχων της, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας του εναέριου χώρου της. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από τις νέες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία, σε περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά στα πολωνικά σύνορα, όπως ανακοίνωσε η επιχειρησιακή διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η επιχειρησιακή διοίκηση σημείωσε: «Η Ρωσική Ομοσπονδία εξακολουθεί να πραγματοποιεί πλήγματα σε στόχους εντός της επικράτειας της Ουκρανίας». Παράλληλα τόνισε: «Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου, πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν εντατικά, ενώ τα συστήματα επίγειας αντιαεροπορικής άμυνας και ραντάρ βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα».

Την ίδια ώρα, τα ξημερώματα, ολόκληρη η Ουκρανία τέθηκε σε συναγερμό αεροπορικής επιδρομής, μετά τις προειδοποιήσεις της Ουκρανικής Αεροπορίας για νέες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.