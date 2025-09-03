Πολωνία: Σε επιφυλακή μετά τις νέες ρωσικές επιθέσεις στη Δυτική Ουκρανία

Enikos Newsroom

διεθνή

Πολωνία: Σε επιφυλακή μετά τις νέες ρωσικές επιθέσεις στη Δυτική Ουκρανία

Η Πολωνία έθεσε σε επιφυλακή τόσο τα δικά της αεροσκάφη όσο και εκείνα των συμμάχων της, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας του εναέριου χώρου της. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από τις νέες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία, σε περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά στα πολωνικά σύνορα, όπως ανακοίνωσε η επιχειρησιακή διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η επιχειρησιακή διοίκηση σημείωσε: «Η Ρωσική Ομοσπονδία εξακολουθεί να πραγματοποιεί πλήγματα σε στόχους εντός της επικράτειας της Ουκρανίας». Παράλληλα τόνισε: «Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου, πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν εντατικά, ενώ τα συστήματα επίγειας αντιαεροπορικής άμυνας και ραντάρ βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα».

Την ίδια ώρα, τα ξημερώματα, ολόκληρη η Ουκρανία τέθηκε σε συναγερμό αεροπορικής επιδρομής, μετά τις προειδοποιήσεις της Ουκρανικής Αεροπορίας για νέες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επίσκεψη Άδωνι Γεωργιάδη σε νοσοκομεία του Έβρου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Νέα μελέτη αποκαλύπτει για ποιες ειδήσεις προτιμούν να ενημερώνονται οι ναρκισσιστές

Παπαθανάσης: Στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Νέας Ιωνίας, ύψους 1.186.11...

Ενίσχυση της Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων: Η νέα εποχή του my1521

Τα chatbots μπορούν να χειραγωγηθούν μέσω κολακείας και κοινωνικής πίεσης

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
05:13 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

UNICEF: Έξι εκατομμύρια παιδιά απειλούνται με αποκλεισμό από την εκπαίδευση ως το 2026 λόγω μείωσης της διεθνούς βοήθειας

Περίπου έξι εκατομμύρια παιδιά κινδυνεύουν να μείνουν εκτός σχολείου μέχρι τα τέλη του 2026, ε...
04:50 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Κίνα: Μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο – Με Πούτιν και Κιμ στο πλευρό του ο Σι στέλνει μήνυμα στη Δύση

Η Κίνα πραγματοποίησε σήμερα τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση στην ιστορία της, σε μια επίδε...
04:05 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Η Ρωσία ενισχύει τα στρατεύματά της σε ορισμένες περιοχές – Δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία ενισχύει τα στρατεύματά τ...
03:50 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Ψευδείς ειδήσεις οι φήμες για την υγεία μου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε χθες, Τρίτη, φήμες σχετικά με την κατάσταση της ...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix