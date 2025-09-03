Χριστίνα Μαραγκόζη για τα 11 χρόνια από τον θάνατο του Αντώνη Βαρδή: «Τα συναισθήματα πάντα ίδια…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Χριστίνα Μαραγκόζη
Φωτογραφία: Facebook/Christina Maragozi

Ένδεκα χρόνια συμπληρώθηκαν την Τρίτη (2/9) από την ημέρα που ο Αντώνης Βαρδής έφυγε από τη ζωή. Ο αείμνηστος καλλιτέχνης, ο οποίος διέγραψε μία μεγάλη και επιτυχημένη πορεία στον κόσμο της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας, πέθανε σε ηλικία 66 ετών στις 2 Σεπτεμβρίου του 2014, με την είδηση του θανάτου του να σκορπίζει τη θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο.

Ο Αντώνης Βαρδής στη διάρκεια της ζωής του παντρεύτηκε τρεις φορές. Ο δεύτερος γάμος του τελέστηκε το 1985 και ήταν με την συνάδελφό του Χριστίνα Μαραγκόζη. Οι δύο τραγουδιστές χώρισαν δέκα χρόνια μετά, το 1995.

Η Χριστίνα Μαραγκόζη με αφορμή την συμπλήρωση ένδεκα ετών από την ημέρα που ο αείμνηστος ερμηνευτής πέθανε, έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Facebook.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα από την κοινή τους ζωή και έγραψε: «11… τα χρόνια περνάνε… οι αναμνήσεις ξεθωριάζουν το ίδιο και οι φωτογραφίες… τα συναισθήματα πάντα ίδια…».

