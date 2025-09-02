Καλλιστώ Βαρδή: Η συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα της, Αντώνη, 11 χρόνια μετά τον θάνατό του

Ήταν 2 Σεπτεμβρίου του 2014 όταν ο Αντώνης Βαρδής άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας σε ανείπωτη θλίψη στην οικογένειά του αλλά και σύσσωμο τον καλλιτεχνικό χώρο.

Ένδεκα χρόνια μετά τον θάνατό του, η κόρη του, Καλλιστώ Βαρδή, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

«2/9/2014… Όπως το νούμερο στο μπλουζάκι που σου είχα φέρει από Αμερική… Σαν σήμερα ξεκουράστηκες, βιαζόσουν βλέπεις να φύγεις, δεν ήθελες άλλο, θύμωνες που σε κρατούσαμε… Δεν μπορούσες πια να παίζεις την κιθάρα σου, ούτε να σφυρίζεις… Και έτσι μας πήραν ξημερώματα πως έφυγες μόνος… Να μην είμαστε εκεί και σε εμποδίσουμε… Για κάποιον λόγο 11 χρόνια μετά και δεν μπορώ να το ξεπεράσω, ο πόνος βουβός πλέον μαζί και με άλλες απώλειες που πονούν… Πόσα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου και άλλα τόσα να ζήσω μαζί σου… Μπαμπά μου όμορφε συγνώμη για τις φορές που δεν ήμουν εκεί… Που δεν είπε κανείς πρώτος το σ’ αγαπώ…», έγραψε η Καλλιστώ Βαρδή.