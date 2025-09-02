Πλεύρης: Το 2015 επί Τσίπρα εισήλθαν στη χώρα μας 852.000 άτομα – Δεν κάνεις τις επιστροφές, δίνοντας γλυκά και λουλούδια

«Το 2015 επί Τσίπρα εισήλθαν στη χώρα μας 852.000 άτομα και το 2016 215.000 άτομα», ανέφερε σήμερα μεταξύ άλλων ο υπουργός Mετανάστευσης και Aσύλου, Θάνος Πλεύρης.

Μιλώντας στην MEGA για το μεταναστευτικό και το νομοσχέδιο που παρουσιάζεται στη Βουλή σήμερα, τόνισε ότι «πράγματι φορείς εξέφρασαν την αντίρρησή τους καθώς θεωρούν ότι περιορίζονται ορισμένα δικαιώματα των ατόμων αυτών. Υπάρχει μία ζυγαριά που εξετάζουμε με πολύ μεγάλη προσοχή: είναι από τη μία πλευρά δικαιώματα κάποιων ανθρώπων που εισέρχονται παράνομα στη χώρα και δεν δικαιούνται άσυλο και από την άλλη τα δικαιώματα των Ελλήνων που θέλουν να βλέπουν ότι η χώρα τους προστατεύεται. Σε αυτή τη ζυγαριά λέμε ξεκάθαρα σε όλους τους φορείς ότι γέρνει προς τους Έλληνες. Και ξεχωρίζουμε υπάρχουν μετανάστες που δικαιούνται άσυλο και θα το πάρουν. Το νομοσχέδιο αφορά σε αυτούς που δεν είναι πρόσφυγες, έρχονται για οικονομικούς λόγους, έρχονται ενάντια της βούλησης των Ελλήνων και οφείλουμε να προστατεύουμε τους Έλληνες από καραβιές που έρχονται στη χώρα μας».

Ο ίδιος τόνισε ότι «επί Τσίπρα ήρθαν τόσοι μετανάστες γιατί υπήρχε μια πολιτική που έλεγε, τα σύνορα είναι ανοιχτά και ελάτε…».

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ από τη μια πλευρά λέει να κάνουμε επιστροφές και από την άλλη δεν στηρίζει το νομοσχέδιο. Ας μας πει αν θέλει να έχουμε επιστροφές. Τις επιστροφές δεν τις κάνεις δίνοντας γλυκά και λουλούδια στον κόσμο. Τις επιστροφές τις κάνεις όταν ο άλλος έχει κυρώσεις».

Ο κ. Πλεύρης είπε επίσης ότι «όποιος δεν πάρει άσυλο, θα πάει φυλακή 5 χρόνια ή θα επιστρέψει στο σπίτι του».

Επισήμανε δε ότι «η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που ποινικοποιεί την παράνομη παραμονή μεταναστών».

Δείτε το βίντεο του MEGA: