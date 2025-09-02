Σητεία: Ανήλικοι παρασύρθηκαν από τα ρεύματα και εγκλωβίστηκαν σε βράχια 

Στιγμές αγωνίας έζησαν δύο ανήλικοι που απολάμβαναν το μπάνιο τους στην Άκρα Βαμβακιά (Έξω Φανάρι) στη Σητεία, χθες (01/09) το απόγευμα, καθώς τα ρεύματα τους παρέσυραν και τους εγκλώβισαν στα βράχια.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι Αρχές. Φουσκωτό σκάφος του ναυτικού ομίλου Σητεία με στελέχη του λιμενικού σώματος έσπευσαν στο σημείο και τους έδωσαν σωσίβια με αποτέλεσμα να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια, σύμφωνα με το cretapost.gr.

Στη συνέχεια τους μετέφεραν στην ακτή ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Σητείας για προληπτικούς λόγους.