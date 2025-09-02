Νεογέννητο βρέφος βρέθηκε νεκρό σε σακούλα σκουπιδιών – Συνελήφθη η 21χρονη μητέρα του

Νεογέννητο βρέφος βρέθηκε νεκρό σε σακούλα σκουπιδιών – Συνελήφθη η 21χρονη μητέρα του

Μία υπόθεση-σοκ συγκλονίζει την πανεπιστημιακή κοινότητα στο Κεντάκι, στις ΗΠΑ, καθώς συνελήφθη μία 21χρονη φοιτήτρια και μαζορέτα του University of Kentucky, όταν οι αρχές εντόπισαν το νεογέννητο βρέφος της νεκρό μέσα σε σακούλα σκουπιδιών σε ντουλάπα.

Η Laken Snelling συνελήφθη την Κυριακή, όταν η αστυνομία του Lexington κλήθηκε σε κατοικία κοντά στο campus του πανεπιστημίου για «ένα βρέφος που δεν είχε τις αισθήσεις του».

Σύμφωνα με την αναφορά της αστυνομίας που επικαλείται το WLWT, οι αστυνομικοί βρήκαν το μωρό «τυλιγμένο σε μία πετσέτα μέσα σε μία μαύρη σακούλα σκουπιδιών», σε ντουλάπα.

Το βρέφος διαπιστώθηκε πως ήταν νεκρό επί τόπου, με την αστυνομία να επιβεβαιώνει ότι η Snelling ήταν η μητέρα του.

Σε βάρος της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κακοποίηση πτώματος, αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων και απόκρυψη γέννησης βρέφους.

Η αιτία θανάτου του παιδιού αναμένεται να προσδιοριστεί από το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Fayette.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ και λόγω του προφίλ της κατηγορούμενης. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του πανεπιστημίου, η Snelling είναι μέλος της ομάδας μαζορετών STUNT και φοιτήτρια του τελευταίου έτους, με παρουσία στην ομάδα τα τρία τελευταία χρόνια.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι μέλος της ομάδας STUNT τα τρία τελευταία χρόνια. Όλες οι άλλες ερωτήσεις θα πρέπει να απευθύνονται στην αστυνομία του Lexington», δήλωσε εκπρόσωπος του πανεπιστημίου στο Lex18.

Η Snelling κρατείται επί του παρόντος στο Fayette County Detention Center, σύμφωνα με τα αρχεία. H πολιτεία του Κεντάκι έχει απαγορεύσει σχεδόν όλες τις αμβλώσεις από το 2022.

Το University of Kentucky δεν απάντησε στο αίτημα της New York Post για σχολιασμό.

