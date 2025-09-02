Σεισμός στο Αφγανιστάν: 812 νεκροί και τουλάχιστον 2.800 τραυματίες – Αγώνας δρόμου από τα σωστικά συνεργεία

Enikos Newsroom

διεθνή

Αφγανιστάν σεισμός
Πηγή: TGRT Haber

Αγώνα δρόμου κάνουν οι αρχές στο Αφγανιστάν μετά τον σεισμό των 6 Ρίχτερ προκειμένου να απεγκλωβίσουν επιζώντες, να περιθάλψουν τραυματίες και να μεταφέρουν τις σορούς των νεκρών για ταφή.

Ελικόπτερα μετέφεραν τους τραυματίες από τις ανατολικές επαρχίες Κουνάρ και Νανγκαρχάρ στα νοσοκομεία την Δευτέρα καθώς τα σωστικά συνεργεία αναζητούσαν επιζώντες. Τουλάχιστον 812 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ σε συνέντευξη Τύπου. Τουλάχιστον 2.800 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην επαρχία Κουνάρ, ο Εχσανουλά Εχσάν, προειδοποίησε ωστόσο το AFP ότι «οι έρευνες συνεχίζονται, πολύς κόσμος παραμένει παγιδευμένος στα συντρίμμια σπιτιών και δεν μπορούμε κατά συνέπεια να δώσουμε ακριβή αριθμό».

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αμπντούλ Ματίν Κανί δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι οι ομάδες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να φτάσει πιο γρήγορα η βοήθεια στους πληγέντες και να «παρασχεθεί ολοκληρωμένη και πλήρης υποστήριξη».

Το Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι μετέφερε 30 γιατρούς και 800 κιλά ιατρικού υλικού στην Κουνάρ για να υποστηρίξει τα νοσοκομεία.  Τουλάχιστον 40 πτήσεις έχουν μεταφέρει 420 τραυματίες και νεκρούς πολίτες, τόνισε το υπουργείο.

Σπίτια «κατέρρευσαν πάνω σε γυναίκες και παιδιά», κάποια από τα θύματα «σκοτώθηκαν ακαριαία, άλλα τραυματίστηκαν», αφηγήθηκε στο AFP ο Ζαφάρ Χαν Γκοτζάρ, 22 χρονών, που μεταφέρθηκε με ελικόπτερο μαζί με τον τραυματισμένο αδελφό του στην Τζαλαλάμπαντ.

Στο χωριό Ουαντίρ, δεκάδες κάτοικοι έψαχναν ακόμη, ώρες αφού είχε νυχτώσει, αγνοούμενους στα συντρίμμια των σπιτιών. Στη Μαζάρ Νταρά, άλλη μικρή κοινότητα, οικογένειες άφηναν στο έδαφος τις σορούς των αγαπημένων προσώπων τους, ανάμεσα τους και παιδιών. Οι σοροί ήταν τυλιγμένοι με λευκά σάβανα όπως επιβάλλει η μουσουλμανική θρησκεία.

Αποκλεισμένα χωριά

Από το ξημέρωμα ώσπου έπεσε το σκοτάδι χθες, ελικόπτερα απογειώνονταν δεκάδες φορές από την Τζαλαλάμπαντ για να διανείμουν βοήθεια, να μεταφέρουν προσωπικό και να φέρουν πίσω δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Πολλά χωριά σε περιοχές που χτυπήθηκαν πιο σκληρά παρέμεναν απρόσιτα, εξαιτίας των αποκλεισμών δρόμων λόγω κατολισθήσεων, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ.

«Τα Ηνωμένα Έθνη και οι εταίροι μας στο Αφγανιστάν συντονιζόμαστε με τις de facto αρχές για αποτιμήσουμε άμεσα τις ανάγκες, να διανείμουμε βοήθεια που χρειάζονται επειγόντως (οι σεισμοπαθείς) κι είμαστε έτοιμοι να κινητοποιηθούμε για να προσφέρουμε περαιτέρω υποστήριξη», σημείωσε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στη Νέα Υόρκη. Εκταμιεύτηκε καταρχήν ποσό 5 εκατομμυρίων δολαρίων από το κεντρικό αποθεματικό ταμείο αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων (CERF) του ΟΗΕ, διευκρίνισε.

«Ήταν τρομακτικό, παιδιά και γυναίκες ούρλιαζαν», είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ιτζάζ Ουλχάκ Γιαάντ, αξιωματούχος στη Νουργκάλ.

Στην πλειονότητά τους, συνέχισε, οι σεισμοπαθείς είχαν επιστρέψει πολύ πρόσφατα στο Αφγανιστάν από την εξορία τους στο Πακιστάν και στο Ιράν, όπου το τελευταίο διάστημα καταγράφτηκαν αλλεπάλληλα κύματα απελάσεων – συνολικά, επαναπατρίστηκαν σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια Αφγανοί.

«Είχαμε περίπου 2.000 οικογένειες προσφύγων που είχαν επιστρέψει και σκόπευαν να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους» σε αυτή την αγροτική περιοχή, υπολόγισε.

Εξαιτίας του φόβου των μετασεισμών, «όλοι έμειναν έξω», στην ύπαιθρο, πρόσθεσε. Οι αρχές, σωστικά συνεργεία και μέσα ενημέρωσης συναντούν πολλές δυσκολίες για να φθάσουν σε χωριά και κοινότητες, καθώς κατολισθήσεις έκλεισαν δεκάδες δρόμους.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως η περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα – εκεί είναι συγκεντρωμένο το 15% της σεισμικής ενέργειας του πλανήτη.

Αφότου ανακατέλαβε την εξουσία στο Αφγανιστάν, τον Αύγουστο του 2021, το καθεστώς των Ταλιμπάν βρέθηκε ήδη αντιμέτωπο με μία καταστροφική σεισμική δόνηση. Το 2023ο σεισμός 6,3 Ρίχτερ στην επαρχία Χεράτ, στο άλλο άκρο της επικράτειας, στα σύνορα με το Ιράν, προκάλεσε τον θάνατο 1.500 ανθρώπων, ενώ 63.000 σπίτια καταστράφηκαν.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το πιο διαδεδομένο παυσίπονο παγκοσμίως ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο αυτισμού και ΔΕΠΥ, προειδοποιούν ειδικοί του Harva...

Το απλό κόλπο για να μυρίζει υπέροχα το ψυγείο σας

Τιμολόγια ρεύματος: Πόσο μειώθηκε το κόστος για τα νοικοκυριά τον Σεπτέμβριο – Τι ανακοίνωσαν οι πάροχοι

Μιχαηλίδου: «Αύριο στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή»

Νέο εξαιρετικά λεπτό ολογραφικό σύστημα από την Meta και το Stanford φέρνει την επανάσταση

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
07:44 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Graham Greene: Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο ηθοποιός από το «Χορεύοντας με τους Λύκους»

Ο Καναδός ηθοποιός Graham Greene, που άφησε το δικό του στίγμα στον παγκόσμιο κινηματογράφο με...
06:59 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Ισραήλ: Κηδεύτηκαν δύο όμηροι της Χαμάς που εντοπίστηκαν νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας

Δύο όμηροι που είχαν απαχθεί στη Λωρίδα της Γάζας και βρέθηκαν νεκροί, κηδεύτηκαν τη Δευτέρα σ...
06:31 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα στη Λωρίδα της Γάζας – Τουλάχιστον 13 νεκροί ύστερα από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα σε νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα,...
05:16 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Νότια Κορέα: Ο πρόεδρος, Λι Τζε-Μιούνγκ, θα συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-Μιούνγκ, θα ταξιδέψει αυτόν τον μήνα στη Νέα Υόρκη για να...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix