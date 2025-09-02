Οι αθλητικές μεταδόσεις 2/9/2025

Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Τo τέταρτο παιχνίδι της Εθνικής μας ομάδας στο Ευρωμπάσκετ απέναντι στη Βοσνία ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/9/2025):

13:00 ΕΡΤ2 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών Βόλεϊ

15:00 Novasports 4HD Βέλγιο – Ισραήλ Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

15:00 ΕΡΤ News-Novasports Start Ελλάδα – Βοσνία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

16:30 ΕΡΤ2 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών Βόλεϊ

18:00 Novasports 4HD Ισλανδία – Σλοβενία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

18:15 Novasports Start Κύπρος – Γεωργία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

18:15 ΕΡΤ1 Κύπρος – Γεωργία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:30 Novasports Start Ιταλία – Ισπανία Ευρωμπάσκετ Ανδρών

21:30 Novasports 4HD Γαλλία – Πολωνία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το πιο διαδεδομένο παυσίπονο παγκοσμίως ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο αυτισμού και ΔΕΠΥ, προειδοποιούν ειδικοί του Harva...

Το απλό κόλπο για να μυρίζει υπέροχα το ψυγείο σας

Τιμολόγια ρεύματος: Πόσο μειώθηκε το κόστος για τα νοικοκυριά τον Σεπτέμβριο – Τι ανακοίνωσαν οι πάροχοι

Μιχαηλίδου: «Αύριο στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή»

Νέο εξαιρετικά λεπτό ολογραφικό σύστημα από την Meta και το Stanford φέρνει την επανάσταση

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
08:00 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Απόκρυφες τελετές, ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της διακεκριμένης συγγραφέως Debra Bokur

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Απόκρυφες τελετές, ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της διακεκριμ...
05:43 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 2/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 2/9/2025.
05:38 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 2/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 2/9/2025.
18:45 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Φιλοποίμην Φίνος: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο «Πατριάρχης του Ελληνικού Κινηματογράφου» – Η ανάρτηση της Finos Film

Την 1η Σεπτεμβρίου του 1908 γεννήθηκε ο Φιλοποίμην Φίνος,  ένας από τους πιο σημαντικούς και ε...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix