Αποστολία Ζώη: Αναπολεί τις καλοκαιρινές της διακοπές – «Μου λείπουν ήδη»

Η Αποστολία Ζώη φαίνεται πως ήδη αναπολεί το καλοκαίρι, καθώς επέλεξε να υποδεχθεί τον Σεπτέμβριο με φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η τραγουδίστρια, που είναι ιδιαίτερα δραστήρια στα social media, μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Σε νέα της ανάρτηση ανέβασε φωτογραφίες από την παραλία, όπου ποζάρει φορώντας ένα χρυσό ολόσωμο μαγιό και καφτάνι, έχοντας φόντο τη θάλασσα.

Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτηση, η Αποστολία Ζώη έγραψε ότι ήδη της λείπει το καλοκαίρι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Apostolia Zoi Official (@apostoliazoi)