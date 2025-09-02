Eurobasket 2025: Το πανόραμα της διοργάνωσης – Ασταμάτητες Τουρκία, Σερβία και Γερμανία

Ο Σεπτέμβρης και το φθινόπωρο ξεκίνησαν με δυνατές μάχες στο Eurobasket 2025, χαρίζοντας θεαματικά σκορ, αήττητες πορείες και προκρίσεις στις επόμενες φάσεις.
Στον πρώτο όμιλο, η Τουρκία συνέχισε ακάθεκτη, φτάνοντας στο 4/4 με άνετη νίκη επί της Εσθονίας (+20, 64-84). Η Λετονία κλείδωσε την πρόκρισή της στην επόμενη φάση, επικρατώντας με 62-78, ενώ η Σερβία έδειξε τη δύναμή της διαλύοντας την Τσεχία με 82-60 και παραμένει επίσης αήττητη.
Στον δεύτερο όμιλο, η Γερμανία κυριάρχησε απόλυτα απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία με το εντυπωσιακό 120-57. Η Λιθουανία υποχρέωσε τη Φινλανδία στην πρώτη της ήττα (78-81) και εξασφάλισε το εισιτήριο για τους «16». Το Μαυροβούνιο πέτυχε την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση, κερδίζοντας τη Σουηδία με 81-87 στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της ημέρας.
Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες
Στον 1ο όμιλο, η Σερβία συνέχισε την εξαιρετική της πορεία, επικρατώντας της Τσεχίας, ενώ η Τουρκία έδειξε ξανά τη δύναμή της, κερδίζοντας την Εσθονία. Η Λετονία πήρε σπουδαίο «διπλό» κόντρα στην Πορτογαλία.
- Εσθονία – Τουρκία 64-84
- Πορτογαλία – Λετονία 62-78
- Σερβία – Τσεχία 82-60
Βαθμολογία:
- Σερβία 4-0 (8)*
- Τουρκία 4-0 (8)*
- Λετονία 2-2 (6)*
- Εσθονία 1-3 (5)
- Πορτογαλία 1-3 (5)
- Τσεχία 0-4 (4)
Στον 2ο όμιλο, η Γερμανία έκανε επίδειξη δύναμης συντρίβοντας τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ η Λιθουανία πήρε δύσκολη νίκη απέναντι στη Φινλανδία. Σπουδαίο «διπλό» πανηγύρισε το Μαυροβούνιο στη Σουηδία.
- Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87
- Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 120-57
- Φινλανδία – Λιθουανία 78-81
Βαθμολογία:
- Γερμανία 4-0 (8)*
- Φινλανδία 3-1 (7)*
- Λιθουανία 3-1 (7)*
- Σουηδία 1-3 (5)
- Μαυροβούνιο 1-3 (5)
- Μ. Βρετανία 0-4 (4)
Στον 3ο όμιλο, η Ελλάδα προετοιμάζεται για την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο και να σφραγίσει την πρόκριση. Ακολουθούν τα ματς Κύπρος – Γεωργία και Ιταλία – Ισπανία.
Βαθμολογία:
- Ελλάδα 3-0 (6)*
- Ισπανία 2-1 (5)
- Ιταλία 2-1 (5)
- Γεωργία 1-2 (4)
- Βοσνία 1-2 (4)
- Κύπρος 0-3 (3)
Στον 4ο όμιλο, Πολωνία, Ισραήλ και Γαλλία μάχονται για την κορυφή. Οι σημερινές αναμετρήσεις περιλαμβάνουν τα παιχνίδια Βέλγιο – Ισραήλ, Ισλανδία – Σλοβενία και Γαλλία – Πολωνία.
Βαθμολογία:
- Πολωνία 3-0 (6)*
- Ισραήλ 2-1 (5)
- Γαλλία 2-1 (5)
- Βέλγιο 1-2 (4)
- Σλοβενία 1-2 (4)
- Ισλανδία 0-3 (3)
*Οι ομάδες με αστερίσκο έχουν ήδη προκριθεί στους «16».