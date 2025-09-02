Eurobasket 2025: Το πανόραμα της διοργάνωσης – Ασταμάτητες Τουρκία, Σερβία και Γερμανία

Eurobasket 2025: Το πανόραμα της διοργάνωσης – Ασταμάτητες Τουρκία, Σερβία και Γερμανία

Ο Σεπτέμβρης και το φθινόπωρο ξεκίνησαν με δυνατές μάχες στο Eurobasket 2025, χαρίζοντας θεαματικά σκορ, αήττητες πορείες και προκρίσεις στις επόμενες φάσεις.

Στον πρώτο όμιλο, η Τουρκία συνέχισε ακάθεκτη, φτάνοντας στο 4/4 με άνετη νίκη επί της Εσθονίας (+20, 64-84). Η Λετονία κλείδωσε την πρόκρισή της στην επόμενη φάση, επικρατώντας με 62-78, ενώ η Σερβία έδειξε τη δύναμή της διαλύοντας την Τσεχία με 82-60 και παραμένει επίσης αήττητη.

Στον δεύτερο όμιλο, η Γερμανία κυριάρχησε απόλυτα απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία με το εντυπωσιακό 120-57. Η Λιθουανία υποχρέωσε τη Φινλανδία στην πρώτη της ήττα (78-81) και εξασφάλισε το εισιτήριο για τους «16». Το Μαυροβούνιο πέτυχε την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση, κερδίζοντας τη Σουηδία με 81-87 στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της ημέρας.

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες

Στον 1ο όμιλο, η Σερβία συνέχισε την εξαιρετική της πορεία, επικρατώντας της Τσεχίας, ενώ η Τουρκία έδειξε ξανά τη δύναμή της, κερδίζοντας την Εσθονία. Η Λετονία πήρε σπουδαίο «διπλό» κόντρα στην Πορτογαλία.

  • Εσθονία – Τουρκία 64-84
  • Πορτογαλία – Λετονία 62-78
  • Σερβία – Τσεχία 82-60

Βαθμολογία:

  1. Σερβία 4-0 (8)*
  2. Τουρκία 4-0 (8)*
  3. Λετονία 2-2 (6)*
  4. Εσθονία 1-3 (5)
  5. Πορτογαλία 1-3 (5)
  6. Τσεχία 0-4 (4)

Στον 2ο όμιλο, η Γερμανία έκανε επίδειξη δύναμης συντρίβοντας τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ η Λιθουανία πήρε δύσκολη νίκη απέναντι στη Φινλανδία. Σπουδαίο «διπλό» πανηγύρισε το Μαυροβούνιο στη Σουηδία.

  • Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87
  • Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 120-57
  • Φινλανδία – Λιθουανία 78-81

Βαθμολογία:

  1. Γερμανία 4-0 (8)*
  2. Φινλανδία 3-1 (7)*
  3. Λιθουανία 3-1 (7)*
  4. Σουηδία 1-3 (5)
  5. Μαυροβούνιο 1-3 (5)
  6. Μ. Βρετανία 0-4 (4)

Στον 3ο όμιλο, η Ελλάδα προετοιμάζεται για την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο και να σφραγίσει την πρόκριση. Ακολουθούν τα ματς Κύπρος – Γεωργία και Ιταλία – Ισπανία.

Βαθμολογία:

  1. Ελλάδα 3-0 (6)*
  2. Ισπανία 2-1 (5)
  3. Ιταλία 2-1 (5)
  4. Γεωργία 1-2 (4)
  5. Βοσνία 1-2 (4)
  6. Κύπρος 0-3 (3)

Στον 4ο όμιλο, Πολωνία, Ισραήλ και Γαλλία μάχονται για την κορυφή. Οι σημερινές αναμετρήσεις περιλαμβάνουν τα παιχνίδια Βέλγιο – Ισραήλ, Ισλανδία – Σλοβενία και Γαλλία – Πολωνία.

Βαθμολογία:

  1. Πολωνία 3-0 (6)*
  2. Ισραήλ 2-1 (5)
  3. Γαλλία 2-1 (5)
  4. Βέλγιο 1-2 (4)
  5. Σλοβενία 1-2 (4)
  6. Ισλανδία 0-3 (3)

*Οι ομάδες με αστερίσκο έχουν ήδη προκριθεί στους «16».

