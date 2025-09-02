Eurobasket 2025: Το πανόραμα της διοργάνωσης – Ασταμάτητες Τουρκία, Σερβία και Γερμανία

Ο Σεπτέμβρης και το φθινόπωρο ξεκίνησαν με δυνατές μάχες στο Eurobasket 2025, χαρίζοντας θεαματικά σκορ, αήττητες πορείες και προκρίσεις στις επόμενες φάσεις.

Στον πρώτο όμιλο, η Τουρκία συνέχισε ακάθεκτη, φτάνοντας στο 4/4 με άνετη νίκη επί της Εσθονίας (+20, 64-84). Η Λετονία κλείδωσε την πρόκρισή της στην επόμενη φάση, επικρατώντας με 62-78, ενώ η Σερβία έδειξε τη δύναμή της διαλύοντας την Τσεχία με 82-60 και παραμένει επίσης αήττητη.

Στον δεύτερο όμιλο, η Γερμανία κυριάρχησε απόλυτα απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία με το εντυπωσιακό 120-57. Η Λιθουανία υποχρέωσε τη Φινλανδία στην πρώτη της ήττα (78-81) και εξασφάλισε το εισιτήριο για τους «16». Το Μαυροβούνιο πέτυχε την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση, κερδίζοντας τη Σουηδία με 81-87 στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της ημέρας.

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες

Στον 1ο όμιλο, η Σερβία συνέχισε την εξαιρετική της πορεία, επικρατώντας της Τσεχίας, ενώ η Τουρκία έδειξε ξανά τη δύναμή της, κερδίζοντας την Εσθονία. Η Λετονία πήρε σπουδαίο «διπλό» κόντρα στην Πορτογαλία.

Εσθονία – Τουρκία 64-84

Πορτογαλία – Λετονία 62-78

Σερβία – Τσεχία 82-60

Βαθμολογία:

Σερβία 4-0 (8)* Τουρκία 4-0 (8)* Λετονία 2-2 (6)* Εσθονία 1-3 (5) Πορτογαλία 1-3 (5) Τσεχία 0-4 (4)

Στον 2ο όμιλο, η Γερμανία έκανε επίδειξη δύναμης συντρίβοντας τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ η Λιθουανία πήρε δύσκολη νίκη απέναντι στη Φινλανδία. Σπουδαίο «διπλό» πανηγύρισε το Μαυροβούνιο στη Σουηδία.

Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87

Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 120-57

Φινλανδία – Λιθουανία 78-81

Βαθμολογία:

Γερμανία 4-0 (8)* Φινλανδία 3-1 (7)* Λιθουανία 3-1 (7)* Σουηδία 1-3 (5) Μαυροβούνιο 1-3 (5) Μ. Βρετανία 0-4 (4)

Στον 3ο όμιλο, η Ελλάδα προετοιμάζεται για την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο και να σφραγίσει την πρόκριση. Ακολουθούν τα ματς Κύπρος – Γεωργία και Ιταλία – Ισπανία.

Βαθμολογία:

Ελλάδα 3-0 (6)* Ισπανία 2-1 (5) Ιταλία 2-1 (5) Γεωργία 1-2 (4) Βοσνία 1-2 (4) Κύπρος 0-3 (3)

Στον 4ο όμιλο, Πολωνία, Ισραήλ και Γαλλία μάχονται για την κορυφή. Οι σημερινές αναμετρήσεις περιλαμβάνουν τα παιχνίδια Βέλγιο – Ισραήλ, Ισλανδία – Σλοβενία και Γαλλία – Πολωνία.

Βαθμολογία:

Πολωνία 3-0 (6)* Ισραήλ 2-1 (5) Γαλλία 2-1 (5) Βέλγιο 1-2 (4) Σλοβενία 1-2 (4) Ισλανδία 0-3 (3)

*Οι ομάδες με αστερίσκο έχουν ήδη προκριθεί στους «16».