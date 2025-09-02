Φρίκη στην Νιγηρία: Πλήθος έκαψε ζωντανή γυναίκα για υποτιθέμενη βλασφημία

Φρίκη στην Νιγηρία: Πλήθος έκαψε ζωντανή γυναίκα για υποτιθέμενη βλασφημία

Γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο, κάηκε ζωντανή από έξαλλο πλήθος μουσουλμάνων αφού κατηγορήθηκε για υποτιθέμενη βλασφημία του Προφήτη Μωάμεθ, της ιερότερης μορφής του Ισλάμ, στην πολιτεία του Νίγηρα, στο κεντρικό τμήμα της Νιγηρίας, ανακοίνωσε η πολιτειακή αστυνομία χθες Δευτέρα.

Η γυναίκα «κάηκε ζωντανή» το Σάββατο, σε «ομαδική επίθεση», αφού φέρεται να έκανε βλάσφημες δηλώσεις για τον Προφήτη στην κοινότητα Κάσουαν Γκάρμπα, στην περιοχή Μαρίγκα, εξήγησε ο Ουασιού Αμπιοντούν, εκπρόσωπος της αστυνομίας στην πολιτεία του Νίγηρα, με ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα χθες.

Ο κ. Αμπιοντούν ανέφερε ότι γυναίκα ήταν πωλήτρια διαφόρων ειδών τροφίμων, ήταν γνωστή με το όνομα Αμάγι και καταγόταν από την πολιτεία Κατσίνα, στη βορειοδυτική Νιγηρία.

«Η αστυνομία καταδικάζει κάθε ενέργεια αυτοδικίας και καλεί τον πληθυσμό να παραμείνει ψύχραιμος» καθώς αναζητεί τους δράστες, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η βλασφημία επισύρει τη θανατική ποινή δυνάμει του ισλαμικού νόμου –ή σαρία–, που εφαρμόζεται σε 12 πολιτείες με κατά πλειονότητα μουσουλμανικό πληθυσμό, ταυτόχρονα με το κοινό δίκαιο.

Σε αρκετές περιπτώσεις, κατηγορούμενοι για βλασφημία έχουν σκοτωθεί από όχλους έξαλλων πολιτών χωρίς να υπάρξει καμιά ποινική διαδικασία.

Οι θρησκευτικές εντάσεις εξαιτίας της ατμόσφαιρας αμοιβαίας δυσπιστίας και καχυποψίας είναι γενικά συχνές μεταξύ των χριστιανών και των μουσουλμάνων της Νιγηρίας, όπου οι περίπου 220 εκατ. κάτοικοι μοιράζονται σχεδόν εξ ημισείας ανάμεσα στις δυο θρησκείες.

Τόσο χριστιανοί όσο και μουσουλμάνοι έχουν μετατραπεί σε θύματα ομαδικής βίας για φερόμενη βλασφημία.

Τον Ιούνιο του 2023, ο Οσμάν Μπούντα, κρεοπώλης στον δήμο Σόκοτο, στο βόρειο τμήμα της χώρας, λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου για φερόμενη βλασφημία, έναν χρόνο αφού η Ντέμπορα Σάμιουελ, χριστιανή φοιτήτρια, σκοτώθηκε από μουσουλμάνους συμφοιτητές της έπειτα από παρόμοια κατηγορία.

Τα τελευταία χρόνια, δυο μουσουλμάνοι πνευματικοί και μουσουλμάνος τραγουδιστής γκόσπελ καταδικάστηκαν σε θάνατο για βλασφημία από δικαστήρια που εφαρμόζουν τη σαρία στην Κάνο, τη μεγαλύτερη πόλη της βόρειας Νιγηρίας. Οι ποινές δεν έχουν εκτελεστεί, καθώς οι καταδικασθέντες άσκησαν εφέσεις.

