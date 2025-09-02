Ολυμπιακός: Η Αλ Σαμπάμπ ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ποντένσε στους ερυθρόλευκους

Ολυμπιακός: Η Αλ Σαμπάμπ ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ποντένσε στους ερυθρόλευκους

Η επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε στον Ολυμπιακό είναι γεγονός και πλέον όλα δείχνουν ότι απομένουν μόνο τα τυπικά για να φορέσει ξανά τη φανέλα με τα ερυθρόλευκα. Ο 29χρονος Πορτογάλος εξτρέμ έφτασε τη Δευτέρα στην Ελλάδα και γνώρισε αποθέωση από περίπου 2.000 φίλους του Ολυμπιακού, που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η Αλ Σαμπάμπ αργά το βράδυ της Δευτέρας ανακοίνωσε τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή στους νταμπλούχους Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας και επίσημα τη συμφωνία των δύο συλλόγων. Μάλιστα, μέσα από ανάρτησή της στα social media, η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία ευχήθηκε «καλή επιτυχία» στον Ποντένσε στην επόμενη σελίδα της καριέρας του.

Μετά την εντυπωσιακή υποδοχή που του επιφύλαξαν οι οπαδοί, η υπόθεση πλέον περνάει στο τελικό της στάδιο, καθώς απομένουν οι υπογραφές και οι ανακοινώσεις για να ολοκληρωθεί η επιστροφή του στο λιμάνι.

